Con el objetivo de sostener a las familias del inevitable impacto económico del país por el estado de emergencia debido a la pandemia de la COVID-19, el Gobierno de Argentina informó que, a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), dará un bono de 10 000 pesos a las personas más necesitadas.

Este subsidio que recibió el nombre de “Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE) será otorgado por única vez a los usuarios inscritos en el padrón oficial de Anses. Cabe precisar que este alcanza a los trabajadores informales, monotributistas clases A y B y personas desempleadas.

Anses: ¿Cómo saber si cobro el bono de 10.000?

Para poder conocer si eres beneficiario del bono Anses de 10.000 pesos deberás ingresar a la página anses.gob.ar. Debes tener en cuenta que hay un cronograma de fechas para ingresar de acuerdo a las terminaciones de los números de tu DNI.

DNI terminados en 0 y 1: sábado 11 de abril

DNI terminados en 2 y 3: domingo 12 de abril

DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de abril

DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de abril

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril

A partir del 11 de abril puedes conocer si te fue otorgado el beneficio. En esta etapa, solo podrás ingresar para cargar tu Clave Bancaria Uniforme (CBU), la cual tiene que ser propia. Debes ingresar a la página con tu Clave de la Seguridad Social.

Requisitos para cobrar el bono de 10.000 pesos

- Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

- Tener entre 18 y 65 años de edad.

- Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos, una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

- El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Las personas que acreditaron su Clave Bancaria Uniforme (CBU) comenzarán a cobrar los 10.000 pesos a partir del próximo 21 de abril.

En el marco de la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional dispuso un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para trabajadores informales y monotributistas de las primeras categorías.

Si no tienes CBU propia, desde el jueves 16 de abril vas a poder elegir otro medio de cobro.

Una vez finalizado el pago del IFE a los solicitantes aprobados, Anses abrirá una instancia para volver a considerar los casos no aprobados por haberse producido cambios en la situación laboral o familiar sobre las que el organismo no tenga registro.

En información oficial, el titular de Anses, Alejandro Vanoli, precisó que este tramite debe realizarse únicamente de manera virtual a través de la web oficial de su institución, sin la necesidad de acudir a alguna de las sedes.

Las personas que no tiene esta clave CBU empezarán a obtener el subsidio económico desde el 6 de mayo por medio de otras vías:

- Correo argentino.

- Punto efectivo: una aplicación que está en los cajeros de la empresa Red Link para cobrar con una clave sin tarjeta de débito.

- Billetera virtual: están disponibles el Mercado Pago, Plus Pago, PIM; también hay otros que están en proceso de incorporación, según la Anses.

- Trabajadores y trabajadoras informales.

- Trabajadores y trabajadoras de casas particulares.

- Monotributistas sociales.

- Monotributistas de las categorías A y B.

La CBU puede obtenerse en los cajeros automáticos de cualquier banco habilitado por el Banco Central de la República Argentina a través de la opción “Consultas”. También puede pedirse por ventanilla de las entidades financieras.

La CBU es una clave bancaria que te permite realizar transferencias de dinero entre distintas cuentas. Es importante en este contexto de la COVID-19, ya que es uno de los requisitos para el cobro del bono de 10.000 pesos.