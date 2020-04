Gobiernos regionales del sur gastan casi nada su presupuesto para COVID-19

Redacción sur

Tras la emergencia nacional sanitaria, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) transfirió más de S/ 158 millones 067 mil para implementar hospitales, compra de equipos de bioseguridad y contratación de personal de salud. Sin embargo, los gobiernos locales y regionales no están ejecutando el dinero de la forma esperada, según indica el Portal de Transparencia Económica del MEF. En algunos casos es 0% (ver infografía).

El Gobierno Regional de Cusco presenta el mayor índice de gasto. Hasta ahora ejecutó el 25 % de S/ 8 millones 035 mil que recibió para hacerle frente a la pandemia. Entre todas sus redes de salud, Chumbivilcas llegó a invertir el 95 % de su dinero. Esto representa S/ 306 mil soles. En la otra orilla se encuentran Espinar y Canchis, que registran un gasto del 0%.

El gobernador cusqueño Jean Paul Benavente refirió que la inversión hasta la fecha es prudente en implementar el laboratorio, contratar personal que integre las brigadas de respuesta rápida y equipos de protección personal. "El presupuesto se tiene que modificar. Desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales estamos proponiendo hacer uso del canon", dijo.

Mientras tanto, el Gobierno Regional de Puno es otra de las regiones regulares. Tiene una inversión del 14 % de S/ 3 millones 561 mil. Le sigue la entidad regional de Moquegua con 7% de los S/ 2 millones 496 mil. Un desembolso bajo, teniendo en cuenta que las entidades públicas solo se dedican a combatir el virus. Según el gerente regional de Salud de esta última región, Roy Ramos, el recurso está destinado para comprar insumos y contratar al personal de salud. Han incorporado algunos médicos y enfermeras para la Unidad Covid-19. El consejero regional Luis Caya opinó que este avance es poco y demuestra la incapacidad de los funcionarios regionales.

En Tacna las cosas están mal en cuanto a inversión. Su gobierno regional apenas gastó 3.5%. El gerente general del Gobierno Regional de Tacna, Eddy Huarachi Chuquimia, precisó que se trata de un presupuesto exiguo, de poco más de un millón de soles para equipamiento y contratación de personal. Añadió que a través de las diferentes unidades ejecutoras, se desarrolla proyectos para ejecutar gasto para control de la pandemia.

A su decir, Tacna se encuentra entre los primeros lugares de gasto público y el fondo de emergencia covid-19 será utilizado en su totalidad al cabo de unos meses. ❖

Autoridades son responsables

El economista Jorge Valdivia señala que las autoridades responsables no están entendiendo la razón de fondo del presupuesto destinado. “Lo que podemos advertir es que la mayoría comprometió gastos mínimos. Eso lo único que revela es que no hay capacidad de gasto. Se sobreentiende que tienen un plan y ahí se consideró una serie de bienes y servicios destinados para luchar contra el covid-19. Me da la impresión que no se está actuando en base a esa hoja de ruta”, dijo.