El presidente Martín Vizcarra anunció la aplicación de manera excepcional de la suspensión perfecta de labores en el sector privado. En la conferencia de prensa del último lunes 13 de abril, informó de la medida, tras varios días en que se barajaba como posibilidad.

Casi de inmediato, un sector de la población reaccionó a esta decisión con cierto temor y otros, con zozobra por desconocimiento a esta norma. Por ello, La República absolverá tus dudas con respecto a qué es la suspensión perfecta de labores, cuándo se da y qué conlleva.

¿Qué es la suspensión perfecta de labores?

La suspensión perfecta de labores es un mecanismo de preservación de empleo que rige solo en ciertos casos especiales, donde no se puede garantizar ni la prestación del servicio del trabajador, ni el pago remunerativo por parte del empleador.

La suspensión perfecta representa la paralización temporal del contrato laboral, pero sin desaparecer el vínculo laboral entre empleado y empleador. El término ‘perfecto’ quiere dar a entender que es total.

Esta pausa en la relación empleado-trabajo considera:

- La obligación del empleado a prestar el servicio por el que fue contratado por la empresa.

- La obligación de la empresa para pagarle al trabajador por sus servicios.

En otras palabras: el trabajador no acude a trabajar por disposición de la empresa, pero continúa siendo parte de ella. No obstante, mientras dure la suspensión, no tiene derecho al cobro de un salario, dieta, jornal, etc.

¿Cuándo aplica la suspensión perfecta de labores?

Al ser una medida excepcional, la suspensión perfecta de labores requiere de un escenario especial para que entre en vigencia.

De acuerdo a la Ley de Productividad y Competitividad Laboral D.L. N° 728 (marco que respalda esta medida), las causas para suspensión perfecta de un contrato de trabajo son las siguientes:

- Las sanciones disciplinarias.

- El caso fortuito: todo acontecimiento que no puede preverse ni evitarse y que acontece inesperadamente. Por ejemplo: un sismo, un incendio, un accidente, una inundación, un aluvión, una peste o epidemia.

- La fuerza mayor: todo acontecimiento que pudiendo preverse no puede evitarse. Por ejemplo: una ley u otra forma legal que impida realizar una actividad.

¿Cuánto dura la suspensión perfecta de labores?

Según el artículo 15 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la fuerza mayor y el caso fortuito que obligan a una empresa a adoptar la suspensión perfecta de labores se da por un plazo máximo de 90 días.

Sin embargo, el economista Jorge González Izquierdo explicó que la medida también puede ejecutarse por un plazo menor al de 90 días. "La empresa puede decir a sus trabajadores: “Vete a tu casa por 30, 60, hasta 90 días sin goce de haber, pero no te despido”, señaló en una entrevista para TV Perú.

¿Qué pasará con los trabajadores que entren a la suspensión perfecta?

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, informó que los trabajadores que sean afectados por la suspensión perfecta de labores podrán retirar parte de su CTS y de sus fondos AFP, a modo de compensación.

Mientras que para aquellos trabajadores que no tienen acceso al pago de CTS, porque su régimen laboral no lo permite (como es el caso de las microempresas), recibirán un subsidio de 760 soles por mes, previsto para un periodo de 3 meses.

“Es una modalidad que el ordenamiento laboral contemplaba, pero lo excepcional y, además, lo favorable en coyunturas como esta es que esta modalidad viene acompañada de ingresos para los trabajadores que representan un paliativo a la situación que el presidente ha descrito”, acotó la ministra Cáceres.

¿Qué es la suspensión imperfecta de labores?

La Ley de Productividad y Competitividad Laboral también contempla la suspensión imperfecta de labores. Este caso es mucho más cotidiano y usual que el anterior.

La suspensión será imperfecta cuando el empleador siga abonando la remuneración completa del trabajador, pese a que el mismo no está laborando por un determinado lapso de tiempo.

Dentro de suspensión imperfecta de labores están los descansos vacacionales, el descanso pre y post natal, entre otros.

¿Cuáles son las causas para suspender un contrato?

- La invalidez temporal.

- La enfermedad y el accidente comprobados.

- La maternidad durante el descanso pre y post natal.

- El descanso vacacional.

- La licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el Servicio Militar Obligatorio.

- El permiso y la licencia para el desempeño de cargos sindicales.

- La sanción disciplinaria.

- El ejercicio del derecho a la huelga.

- La detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de la libertad.

- La inhabilitación administrativa o judicial por periodo no superior a tres meses.

- El permiso o licencia concedidos por el empleador.

- El caso fortuito y la fuerza mayor.

- Otros establecidos por norma expresa.