A través de un decreto legislativo publicado este domingo, el Gobierno autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) modificar - a través de un decreto supremo - el límite de la garantía, los porcentajes de su cobertura, y el monto total de los créditos que se garantizan por empresa del programa Reactiva Perú.

Lo anterior se da tras diversas críticas al programa que se creó con una cobertura de garantía de solo el 98%, lo que dificultaría la rápida entrega de créditos - principalmente - a pequeñas empresas, con lo cual, no se cumpliría el objetivo de “no romper la cadena de pagos” ante una coyuntura de paralización económica por el COVID-19.

Cabe indicar que según declaraciones del Premier Vicente Zeballos, realizadas ayer, las recomendaciones para que Reactiva Perú pueda dar garantías de crédito del 100% - como lo había planteado en un inicio el Banco Central de Reserva (BCR) - “están siendo escuchadas”.

Otros cambios

La norma publicada este domingo también aprueba otras modificaciones al decreto legislativo 1455 que crea el programa Reactiva Perú, que servirá de financiamiento empresarial por hasta 30 mil millones de soles.

Así, sobre el límite de garantía del programa de financiamiento, ahora cubrirá como máximo el monto equivalente a tres veces la aportación a EsSalud declarada por la empresa por todos los periodos tributarios del año 2019 o el monto equivalente a un mes de ventas promedio mensual del año 2019, de acuerdo a los registros de la Sunat.

Además, el máximo crédito que se garantizará será hasta 10 millones de soles, además de los intereses derivados de su uso en operaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Sobre las condiciones para acceder a Reactiva Perú también hubo cambios. Las empresas que quieran postular al programa, no deben tener deudas tributarias, exigibles en cobranza coactiva mayores a 1 UIT (4,300 soles) al 29 de febrero de 2020, correspondientes a periodos tributarios anteriores a 2020. El referido requisito también se considera cumplido si a la fecha de solicitud del crédito la deuda tributaria en cobranza coactiva no supera dicho límite.

Asimismo, tales empresas deben estar clasificadas en el Sistema Financiero, a igual fecha en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), en la categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP). En caso de no contar con clasificación a dicha fecha, no haber estado en una categoría diferente a la categoría “Normal” considerando los 12 meses previos al otorgamiento del préstamo. También se considerarán con categoría “Normal” aquellas que no cuenten con ninguna clasificación en los últimos 12 meses.”

Por último, el programa también permitirá que las empresas vinculadas a la entidad del sistema financiero puedan acceder al crédito, pero no a través del mismo banco.