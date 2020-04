Mayor flexibilidad laboral en manos del presidente Vizcarra

El pasado 3 de abril, los representantes de trabajadores, empresarios y el Estado se reunieron de manera virtual en una sesión especial del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE), donde expusieron sus inquietudes en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Por parte de los trabajadores, los dirigentes de las centrales sindicales manifestaron la importancia de la continuidad de los puestos de trabajo, mientras que los gremios empresariales indicaron que no todas las empresas estaban en posibilidad de poder pagar la licencia con goce de haber y por lo tanto sugirieron una flexibilización de dicha medida como otras, incluyendo el adelanto de vacaciones y postergación del pago de la CTS, las cuales se pudieron conocer luego en una carta enviada por la Confiep hacia el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en donde además sugerían la autorización para aplicar el cese colectivo.

Exactamente un día después de conocida esta carta, la ministra del sector, Sylvia Cáceres, indicó que el Ejecutivo no podía promover los ceses colectivos. No obstante, luego anunció nuevas medidas que recogían en parte algunas propuestas del gremio empresarial. Entre ellas la suspensión perfecta de labores (licencia sin goce de haber), pero para no desproteger al trabajador, el Estado asumiría el pago a EsSalud.

Para el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros, dicho anuncio no beneficiaría en nada a los trabajadores, ya que son ellos los que están asumiendo los costos de la crisis a través del retiro de su CTS o de sus fondos de AFP.

“Sería mejor subsidiar como mínimo el 50% de la planilla de las micro, pequeñas y medianas empresas formales que no estén operando. Pero de ninguna manera se puede dejar a los trabajadores sin sus remuneraciones”, expresó Cuadros.

Norma casi lista

Este diario pudo tener acceso al borrador del decreto de urgencia que se encuentra trabajando en Consejo de Viceministros y que ya ha sido discutido en Consejo de Ministros, tal como lo anunció la ministra a un medio local. El documento en mención tiene tres propuestas de las nueve que propone la Confiep. Otra de ellas, y que fue adelantando Cáceres a un programa local, es la posibilidad del adelanto de vacaciones u otros mecanismos previo acuerdo entre las partes.

Al respecto, el especialista en derechos humanos del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos-Perú Equidad Javier Mujica sostiene que en una negociación laboral no hay un equilibrio entre las partes, por lo que al final la decisión será impuesta por la empresa.

“Lo que dice la ministra es que podría admitirse la suspensión perfecta de labores, es decir, el no pago de la remuneración y podría ocurrir si es que no hay acuerdo, pero no hay un equilibrio entre las partes, entonces es casi de autorizar una imposición en lugar de considerar otras alternativas”, explicó Mujica.

Otro punto que aborda el documento en mención es el de la postergación del pago de CTS correspondiente a mayo hasta noviembre –como lo propuso Confiep-, siempre y cuando el trabajador no se encuentre bajo una suspensión perfecta de labores o tenga una remuneración bruta inferior a S/ 2.400.

También se detalla que para que el trabajador no se vea afectado económicamente con la suspensión perfecta de labores –porque no recibirá pago- podrá disponer de su CTS, pero en caso no tuviera este beneficio, podrá solicitar el adelanto de su CTS de mayo y la gratificación de julio.

Es importante mencionar que el documento al que tuvimos acceso todavía se encuentra en discusión y aún debe pasar por una evaluación del presidente de la República, Martín Vizcarra. Este diario intentó conversar con la ministra Cáceres pero se nos informó que se encontraba trabajando y no podía atendernos.

Claves

Sin asidero. De aprobarse las medidas expuestas, no tendrían sentido normas aprobadas como el subsidio del 35% a empresas o el programa Reactiva Perú, que garantiza créditos por hasta S/ 30 mil millones, asegura Cuadros.

Declaraciones

Sylvia Cáceres. Ministra de Trabajo

“Con el paso de los días, hemos ido encontrando dificultades para que se mantengan las medidas laborales dictadas en una primera etapa, como el trabajo remoto, la licencia con goce de haber, entre otras”.

Javier Mujica. Laboralista

“Lo que dice la ministra es que podría admitirse la suspensión perfecta de labores, y podría ocurrir si es que no hay acuerdo, porque no hay un equilibrio entre las partes, es casi autorizar una imposición”.