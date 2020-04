Licencia sin goce de haber: Esta sería la propuesta del Ejecutivo

Durante los últimos días la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo Sylvia Cáceres adelantó algunas propuestas en materia laboral y que ya habrían sido puesto en evaluación del Consejo de Ministros.

Este diario pudo tener acceso al borrador del nuevo marco normativo (Decreto de Urgencia) que busca aprobar el MTPE y que recoge algunas propuestas de la carta enviada por la Confiep, entre ellas las que ya anunció la ministra Cáceres, como es la autorización para que las empresas puedan usar la figura de la suspensión perfecta de labores, adelanto de vacaciones. Además, incluiría la postergación del pago de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y otros mecanismos que sean acordados entre empleador y trabajador.

Así, este borrador del decreto de urgencia que se encuentra trabajando en Consejo de Viceministros y que ya ha sido discutido en Consejo de Ministros, tal como lo anunció la ministra a un medio local, refleja tres propuestas de las nueve que propone la Confiep. Otras de ellas, y que fue adelantando Cáceres, es la posibilidad del adelanto de vacaciones u otros mecanismos previo acuerdo entre las partes.

Suspensión perfecta

Según indica el documento de trabajo en su Disposición Complementaria Transitoria, los empleadores que no puedan aplicar la modalidad del trabajo remoto y como consecuencia la licencia con goce de haber, por el nivel de afectación, podrían adoptar cualquier otra medida que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral, privilegiando el acuerdo con los trabajadores.

Además, de manera excepcional podrían aplicar la suspensión perfecta de labores siempre y cuando se exponga los motivos que lo sustentan, la cual podrá ser aprobada o no por la Autoridad Administrativa del Trabajo.

También se detalla que para que el trabajador no se vea afectado económicamente con la suspensión perfecta de labores –porque no recibirá pago- podrá disponer de su CTS, pero en caso no tuviera este beneficio, podrá solicitar el adelanto de su CTS de mayo y la gratificación de julio.

Otro punto que aborda el documento en mención es el de la postergación del pago de CTS correspondiente a mayo hasta noviembre –como lo propuso Confiep-, siempre y cuando el trabajador no se encuentre bajo una suspensión perfecta de labores o tenga una remuneración bruta inferior a S/ 2.400.

Es importante mencionar que el documento al que tuvimos acceso todavía se encuentra en discusión y aún debe pasar por una evaluación del presidente de la República, Martín Vizcarra. Asimismo, las centrales sindicales indicaron que al conocerse que se había filtrado el borrado de la normativa, el MTPE los invitó a participar hoy en una sesión del Consejo Nacional de Trabajo para presentar las iniciativas laborales adoptadas por el gobierno.

Según contó Gerónimo López, secretario de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), las centrales sindicales le propusieron cambiar la fecha de la reunión para este miércoles 15 de abril, sin embargo no recibieron una respuesta y la ministra Cáceres salió a un medio a indicar que sí o sí se llevaría a cabo dicha sesión a pesar que sabía que no iba a asistir una de las partes.

