MIDIS: familias que aún no reciben primer bono retirarán monto completo de 760 soles

Cerca de 900 mil familias en situación de pobreza y pobreza extrema no acceden aún al primer bono de 380 soles, por lo que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), detalló que recibirán un pago completo de 760 soles.

“A estas personas que les sale ‘en proceso’ se les pagará el subsidio completo, y serán los primeros en ser atendidos. Estamos a la espera de la norma y conversando con los bancos. Es decir, estas personas recibirán S/ 760”, contó a un medio local la viceministra Patricia Balbuena.

Ante las quejas de varios usuarios que no han podido cobrar el primer bono porque aún no se les asigna la fecha ni el lugar para el retiro, Balbuena explicó que se debe a que muchos de ellos no viven cerca de una entidad bancaria o no poseen una cuenta.

“Ahora lo hacemos en modo giro. Porque muchos peruanos no pueden ir a un banco cerca. Por poner un ejemplo, el Banco de la Nación (que es el que tiene más presencia en el país) no está cerca a las familias vulnerables”, agregó.

Según el Midis, 1 800 000 hogares en condición de pobreza y pobreza extrema ya cobraron el subsidio de 380 soles destinado por el Estado ante la pandemia de la COVID-19, lo que iguala al 66,1 % de familias beneficiarias.