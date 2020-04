Pescadores artesanales proponen salidas a la crisis que viven

Los trabajadores que viven de la pesca artesanal están viviendo momentos críticos. Ellos ya no tienen a sus clientes principales como son los restaurantes y cevicherías, que ahora no abren sus puertas, tampoco pueden vender sus productos en los muelles porque cuando retornan de la mar en la tarde estos ya están cerrados. Y los que han insistido en salir a pescar tienen pérdidas.

El presidente Martín Vizcarra acaba de anunciar en Tumbes que habrá créditos para ellos, pero ante este panorama y la necesidad de tener un ingreso inmediato, el secretario general de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP), Alejandro Bravo Ávalos, propone al gobierno la venta directa de sus productos a las Fuerzas Armadas y Policiales, así como a los hospitales.

PUEDES VER Gobierno destina S/ 17 millones en créditos para pescadores artesanales

“Ya se acaba nuestra economía y nuestras fuerzas para seguir poniendo el pescado en las mesas de los peruanos. Tenemos la idea de que el gobierno vea qué productos podemos venderle a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a los hospitales para no padecer esta crisis que nos está llevando a la desesperación”, señaló el dirigente.

En cuanto al crédito que se ha dado a conocer para ellos, Bravo Ávalos dijo que el miércoles por la noche un funcionario del Ministerio de la Producción les informó sobre la aprobación de microcréditos. Sin embargo, los pescadores artesanales están evaluando rechazar este tipo de ayuda porque no los convence.

“El Ministerio de la Producción ha autorizado al Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, pero aquí hay contradicciones. Hay pescadores industriales que también aparecen en el sistema y ellos tienen beneficios, nosotros no. Se están llevando algo que es del pescador artesanal. También tenemos la preocupación de que les otorguen solo a quienes tienen carnet de pesca. Los pescadores no embarcados y los mismos embarcados no disponen de este documento porque deben que seguir un trámite engorroso. No tenemos otra opción que vender a las Fuerzas Armadas”, sostuvo el dirigente.

PUEDES VER Piura: cuarentena afecta a pescadores por poca demanda

Agregó que las bases de la FIUPAP están mostrando rebeldía y están dispuestos a ir a los mercados a vender. También cuestionó que exista demasiado tecnicismo en los trámites para identificar a los pescadores artesanales cuando bien se podría utilizar los padrones de socios que tiene cada organización. “Ese padrón está actualizado y legalizado y está por encima de todos los requisitos que están pidiendo”, afirmó.

Luego recordó que tienen los dos terminales pesqueros, el de Villa María y el del Callao, cerrados, pero que se debe buscar la manera de que el pescado llegue a los hogares por la importancia nutritiva que tiene en momentos que urge fortalecer el sistema inmunológico de la población.

En cuanto a las medidas de prevención contra el Covid-19, dijo que están extremando medidas haciendo limpieza de embarcaderos, de caletas y también playas; pero insistió que el Estado tiene que ir de la mano con los cerca de 150 mil pescadores artesanales del país.