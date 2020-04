Las nueve propuestas en materia laboral enviadas por la Confiep al Ministerio de Trabajo han generado rechazo y mucha preocupación dentro del sector formal debido a la incertidumbre de lo que sucederá en los próximos días con los puestos de trabajo.

La primera respuesta la dio el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, quien aseguró que las propuestas “serán escuchadas, pero no necesariamente compartidas”. No obstante, agregó que dichas sugerencias no ayudan a crear un ambiente en la población.

“El momento no ayuda, muy por el contrario, lo que está haciendo es enardecer el estado de ánimo de los peruanos que ya de por sí está muy sensible”, expresó el premier a un medio nacional.

La propuesta más criticada por los trabajadores es aquella que sugiere que las empresas puedan aplicar el cese colectivo de manera automática y sin autorización previa. Para el presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Julio César Bazán, este pedido no es nuevo, ya que el gremio empresarial lo viene solicitando desde hace tiempo.

“Lo que quieren es aprovecharse de la crisis para conseguir que se apruebe la propuesta. Es una carta que dibuja a la Confiep como un grupo de empresarios codiciosos, porque no quedan satisfechos con el respaldo financiero que les da el Estado”, señaló Bazán.

Por su parte, el exministro de Trabajo Christian Sánchez sugiere que en estos momentos el Ejecutivo debe salir a aclarar todas las dudas que tienen los trabajadores, ya que hay varias preguntas sin respuestas que se están presentando durante el aislamiento social obligatorio.

“Hay ausencia de la autoridad del trabajo en esta situación. Se manifiesta que no puede haber suspensión perfecta, pero las empresas lo están haciendo, además están abusando de los periodos de prueba. Esto ya se desbordó porque no hay una respuesta del Estado”, sentenció.

Proceso

Con respecto al procedimiento que debería seguir el gobierno para aprobar medidas en materia laboral, Sánchez explica que antes de tomar una decisión se deben discutirse en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT).

“El Perú ha ratificado el convenio 144 sobre diálogo social, donde cualquier medida sociolaboral debe pasar por el mecanismo de consulta pública, pero ya hemos visto prácticas de otros gobiernos contrarias a los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, expresó el exfuncionario.

Por su parte, Bazán llamó al diálogo y exhortó al Ejecutivo a no tomar medidas sin antes tener un consenso que implique a todas las partes.

“Pedimos al gobierno no ceder a estas pretensiones. Debe de saber que por parte de los trabajadores rechazamos tajantemente las propuestas”, acotó el representante de la CUT y agregó que las medidas adoptadas por el presidente Vizcarra no guardan ninguna equidad en comparación con la ayuda otorgada a las empresas.

“La ayuda para los asalariados proviene de los propios fondos de cada trabajador (CTS, AFP, etc.) y de su compensación laboral por el tiempo que dure la cuarentena. En cambio, las empresas recibirán dinero proveniente de la caja fiscal, como subsidio y/o como préstamo”, aseveró.

Opiniones

Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros:

“El momento no ayuda, muy por el contrario, lo que está haciendo es enardecer el estado de ánimo de los peruanos que ya de por sí está muy sensible, y es comprensible dada la desazón con la que nos tiene el virus”.

Christian Sánchez, exministro de Trabajo:

“En materia laboral hay desconcierto e incertidumbre. Si no existía una política coherente antes de la crisis, ahora tampoco la hay. Debemos construirla y hacer un doble esfuerzo, pero siempre al bien común”.