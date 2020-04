Coronoavirus. Colectivo ciudadano propone al gobierno tres planes de acción para enfrentar la crisis

Peruanos, quienes forman parte de diversos sectores de la sociedad civil, enviaron una carta al presidente de la República, Martín Vizcarra, para lograr recursos económicos, se defienda el empleo de los peruanos y hacer frente a la crisis sanitaria producto de la pandemia por el nuevo Coronavirus.

En la “Carta abierta de los 85 a Vizcarra”, enviada al mandatario para hacer frente a la crisis y #PorElFuturoDelPerú señalan:

“El motivo de la presente carta es demandarle que, para enfrentar la crisis económica mundial y los efectos nacionales de despidos que se anuncian, así como la lucha contra el coronavirus, su gobierno asuma las tres propuestas que, los firmantes detallamos para impedir que se imprima dinero y se incremente la deuda externa que va a afectar a las futuras generaciones y se despida a trabajadores”.

Argumentan que el paquete reactivador anunciado por la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, involucra el 12% del PBI; es decir, unos S/ 95 mil millones, para lo cual, señalan, se imprimirán billetes en soles y además se contratará deuda externa en dólares.

Por ello plantean:

"1.- Retiro inmediato de los casi 93,043 millones de soles del Estado que están depositados en los bancos privados, por los cuales pagan un interés mínimo mientras que los prestan a los usuarios bancarios a altos intereses. El 2019 esos bancos han tenido utilidades por 9,000 millones de soles, parte de las cuales provienen de prestar esos 93,043 millones de soles y del apalancamiento (autorización legal que les permite prestar 2,8 veces el dinero que realmente tienen los bancos). Vale decir: los bancos prestan el dinero que no tienen y cobran intereses por ese dinero artificial. El dinero del Estado sirve para generar utilidades privadas.

2.- Derogatoria inmediata de todas las exoneraciones, beneficios tributarios y cancelación de la devolución de impuestos a las empresas (como las mineras, entre otras), que significan 39.528 millones de soles anuales.

3.- Cobro ejecutivo e inmediato de las deudas tributarias que las empresas tienen con la SUNAT y EsSalud, que suman más de 13,300 millones de soles".

En la carta abierta señalan que en las manos del presidente Vizcarra está contar con S/ 145.871 millones que, “siendo del Estado, están en manos de los empresarios y son usados en su beneficio”.

Además sostienen que si se termina con la evasión y la elusión, tendrá un adicional de S/ 13.000 millones anuales.

"Está en sus manos utilizar esos dineros en beneficio y cuidado de la sobrevivencia de decenas de millones de peruanos que no cuentan con un trabajo y que buscan día a día no morir. Está en sus manos utilizar ese dinero para comprar los implementos de seguridad médica que necesita el personal de salud en esta crisis sanitaria mundial, entre otras necesidades, como respiradores, etc.

Además señalan que está en manos del mandatario prohibir el despido de trabajadores.

Para salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores y de la mayoría nacional, demandan se disponga la derogatoria de las exoneraciones, beneficios tributarios e imponga el cese de la devolución de impuestos. Además, ordenar a la Sunat a que cobre todas las deudas tributarias y de EsSalud que deben las grandes empresas.

“Señor presidente: aún la situación de la economía no es crítica, la de la salud sí lo es. Adopte ahora estas propuestas, financie y dicte las medidas de protección necesarias para preservar la salud los trabajadores y el pueblo frente al descalabro económico que se viene, en defensa de la vida de los desprotegidos del Perú”, indican en la carta abierta.