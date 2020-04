MTPE analiza ampliar el padrón de beneficiarios del Bono Independiente

Sí es posible ampliar el padrón de beneficiarios del Bono Independiente porque la norma así lo permite, con la finalidad de atender a los trabajadores que no tienen vínculo laboral con el sector privado y público y que por la situación de cuarentena se encuentran en vulnerabilidad.

Así lo señaló el viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral del MTPE, Javier Palacios Gallegos, quien precisó: “Está en revisión, recordemos que la norma nos permite reajustar el padrón, para generar un criterio que permita hacer crecer el padrón e incluir a algunas personas que hayan podido quedar afuera y que también tienen la urgente necesidad de ser atendidos. En ese trabajo estamos en este momento”.

Durante el programa RTV Economía, conducido por el periodista Rumi Cevallos, el viceministro recordó que son 780 mil los trabajadores independientes que tendrán acceso al citado bono del gobierno, que es la ampliación del Bono “YoMeQuedoEnCasa” que otorgó el gobierno a cerca de 3 millones de familias en situación de vulnerabilidad.

Viceministro, Javier Palacios, explica la aplicación del Bono Independiente en RTV Economía, conducido por Rumi Cevallos. Foto: Captura.

¿Quiénes son trabajadores independientes? Son aquellos tiene no tienen nivel de subordinación, no tienen nivel de dependencia y no tienen sueldo del sector público y privado, y para el caso del beneficio de los S/ 380 deben asegurar contar con tres condiciones: No pertenecer a la planilla pública o privada, no recibir beneficios o subsidios del Estado y tener ingresos menores a S/ 1.200 al mes.

Sin embargo recordó que no es necesario que las personas hayan facturado o estén registrados en la Sunat para recibir el beneficio.

Respecto a la intención de la Confiep de buscar, en las reuniones en el Ministerio de Trabajo, mayor flexibilidad laboral que incluye el corte de las licencias con goce de haber para que la licencia sea sin goce de haber, como la posibilidad de ceses colectivos y que implica el término de la relación laboral, el viceministro aclaró que la regla vigente es que, por orden de prioridad, se deben dar licencias con goce de haber durante dure la cuarentena.

Anotó que “extender una regla de esta naturaleza (la licencia con goce de haber) indefinidamente puede generar perjuicios en las empresas que no son sostenibles en periodos largos bajo este mecanismo. Son cosas que desde el viceministerio de Trabajo se están discutiendo para dar propuestas normativas en el transcurso de los días, entre hoy, mañana y los días siguientes”. “Están revisando el marco normativo para revisar las primeras medidas y ver si se mantienen o no”, indicó.

Respecto a las personas que preguntan por el Bono Independiente, Palacios recordó que hasta el momento hay más de 20 millones de consultas de personas que quieren saber si les corresponde el beneficio y que hay picos donde 2 millones de personas, de forma simultánea, preguntan por el beneficio. Indicó que hasta el momento donde se produjo la entrevista en RTV Economía, hay 63 mil teléfonos registrados para su validación y el abono respectivo.

Los beneficiados de Bono Independiente pueden ingresar a la plataforma virtual www.bonoindependiente.pe para saber si le toca o no el bono. Para ello solo se debe ingresar el número y la fecha de emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, el viceministro informó que existe un call center con el número 3150760 y el correo electrónico: consultas@bonoindependiente.pe. Es a través de estas tres plataformas donde los independientes pueden hacer sus consultas.

El viceministro invocó a la ciudadanía “cumplir la ley y eso supone dar cumplimiento a las reglas de prevención para evitar expandir la pandemia. Necesitamos el uso apropiado de la mascarilla, mantener la distancia social, cumplir con el aislamiento social obligatorio como la Inmovilidad social obligatoria (toque de queda), cuidar a nuestras familias, a nuestros padres, hijos para que esta situación pueda ser resuelta en el menor tiempo posible. Y eso, en lo fundamental requiere de nosotros. En tanto cumplamos estas reglas vamos a estar más seguros nosotros y nuestras familias, nuestros hermanos, vecinos, las personas que se exponen para cumplir tareas esenciales. Eso es muy importante todo ello”.

Lo que debes saber sobre el Bono Independiente

Con relación al cobro del subsidio monetario de 380 soles que recibirán cerca de 780 mil hogares vulnerables con trabajadores independientes, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) precisó:

1. En la plataforma virtual www.bonoindependiente.pe se puede saber si se accede al bono. Para ello solo se debe ingresar el número y la fecha de emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI).

2. El cobro se podrá realizar en los más de seis mil agentes y 940 cajeros automáticos que el Banco de la Nación tiene a nivel nacional.

3. De ser beneficiario y cliente del Banco de la Nación, el bono será depositado en su cuenta a partir de hoy, miércoles 08 de abril.

4. En caso sea beneficiario pero no cliente del Banco de la Nación, deberá tener presente los siguientes pasos:

Validar datos:

El sistema validará sus datos en una plataforma del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). Registrar un número de celular y, opcionalmente, un correo electrónico. Al completar el registro se enviará un código a su teléfono celular, para que pueda ingresar a la Banca Móvil del Banco de la Nación.

Usar la Banca Móvil (no se necesita tener saldo, datos o conexión a internet):

Debe asegurarse estar cerca de un agente o cajero automático del Banco de la Nación. Marcar *551# en el teléfono celular. Ingresar el código que se recibió al validar los datos. Seleccionar la opción 4 (retiro). Ingresar el importe a retirar (monto total o parcial). Recibirá una clave que será válida por solo 10 minutos. Si se vence ese tiempo, podrá generar otra clave sin preocupaciones para retirar el dinero en el agente o cajero automático del Banco de la Nación más cercano a su vivienda.

5. Es fundamental que las personas que accedan al Bono Independiente respeten la forma que se ha determinado para hacer efectivo el cobro del mismo.

6. Además, deber tomar las precauciones del caso al salir de sus casas para retirar el Bono Independiente, como portar su DNI, usar mascarilla y mantener una distancia mínima de un metro con las personas.

7. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo exhortó a la población a quedarse en sus casas, para evitar contagios y aplanar así la curva de crecimiento de casos de la COVID-19.