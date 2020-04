Las salidas de capitales de los mercados emergentes ascendieron a US$ 83,000 millones en marzo (US$ 53,000 millones en bonos y US$ 31,000 millones en activos), según el Instituto Internacional de Finanzas (IIF) de EEUU. Lo que el mundo menos necesita es una crisis de los mercados emergentes, sin embargo, todas las condiciones están allí: colapso de los precios de las materias primas, un shock económico inesperado, un sobreendeudamiento y monedas frágiles.

Eso dice Bloomberg (1). Y recomienda formar una red de seguridad global, con la participación del G-7 y, también, inyectando capital al FMI. En el Perú algunos dirían que el país no está sobreendeudado y que el nuevo sol ha resistido más o menos bien –hasta ahora– pues se ha devaluado menos que otras monedas de la región.

Igual el riesgo persiste. Según el IIF estaría por llegar una “segunda ola” pues los inversionistas están re-evaluando negativamente la situación económica, comercial y financiera de los emergentes. Es por eso que Bloomberg también dice que “el riesgo de contagio se da cuando el colapso de la moneda de un país importante gatilla un pánico global. Ese riesgo es muy real”.

Quizá por eso hace poco el Presidente del BCR, Julio Velarde, dijo que se estaba evaluando tomar un crédito de US$ 8,000 millones de la “Línea de Crédito Flexible” del FMI como ya lo han hecho México y Colombia. O sea que la posibilidad de riesgo está allí.

La deuda pública externa del Perú es de US$ 39,170 millones, el 17% del PBI. Y en los últimos años ha habido un gran crecimiento de la deuda de las empresas privadas, que está también en US$ 33,000 millones, el 14.3% del PBI. Ojo: muy peligroso (2).

Todo esto prende luces rojas pues se podría producir la no deseada “tormenta perfecta”: recesión global, caída de las exportaciones, devaluación del sol y caída dramática de las ventas en el mercado interno, debido a la recesión autoinfligida por el coronavirus.

Es aquí que cobran importancia las inversiones de las AFP en el extranjero, que hasta el 2012 solo podían ser el 20% del total. A partir de esa fecha, todo cambió y, en el 2018, el límite subió hasta el 50% (ver gráfico). Decían las AFP que en el Perú no había los instrumentos suficientes para invertir los fondos, además que se debía “diversificar el riesgo”. En enero de este año se propuso elevar el tope al 80%, aunque usted no lo crea (3).

Debido al coronavirus, las inversiones en el extranjero de las AFP han perdido más valor que las nacionales: cayeron 20%, de S/ 85,000 a 68,000 millones desde febrero hasta el 27 de marzo. Las inversiones en el Perú “solo” cayeron 7%, de S/ 93,300 a 87,000 millones en el mismo periodo.

Entonces, ¿por qué no implementar una política sana? Que se reduzca el límite legal otra vez al 20%. Algunos dirán. No, porque entonces ya no podremos recuperar el valor perdido. A lo que hay que responder: no se sabe si esas inversiones en el extranjero caerán aún más.

Pero lo más importante es que esos S/ 68,000 millones equivalen a US$ 20,000 millones. Con el tope de 20%, que tiene que ser votado en el Congreso) regresarían US$ 10,000 millones (más que lo que ofrece el FMI) y, también, aumentarían las reservas internacionales. Es ya una cuestión técnica decidir en qué se “desinvierte” primero (para un próximo artículo).

Además, mientras se discute la reforma integral del sistema de pensiones (público y privado), se evita la venta de las inversiones en activos nacionales, ahora que el Congreso ha votado la ley del 25% de retiro de las AFP. Y, sobre todo, para curarnos en salud y protegernos del contagio financiero, que puede estar cerca.