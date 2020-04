Economista recomienda retirar fondo de pensiones solo por emergencia

Si el Ejecutivo promulga la autógrafa de ley que permite el retiro de los fondos que tienen los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), es necesario pensar bien en el uso de ese dinero. “Recomiendo, si se puede, si no lo necesita, no tocarlo, no retirarlo”, indicó Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School.

Indicó, sin embargo, que si lo requiere que sea por una razón de emergencia por coronavirus y que use solo lo necesario y haga un buen uso del dinero. “No es para programar unas vacaciones. Recordemos nuevamente que el futuro del Perú va ser complicado en muy corto plazo, por ello hay que guardar el dinero, trabajarlo y optimizarlo de la mejor manera posible, porque no se sabe qué pasará en abril y mayo”.

La autógrafa de ley aprobada en el Congreso que permite liberar hasta un tope de S/ 12.900 para hacer frente a la emergencia está en manos del Ejecutivo que tiene 15 días para promularla u observarla. Si ocurre lo segundo, el dictamen podría ser aprobado por insistencia en el Legislativo.

En entrevista para RTV Economía de esta mañana, conducido por el periodista Rumi Cevallos, Jorge Carrillo recordó que por efecto de la pandemia por coronavirus, las bolsas mundiales cayeron en promedio 30%, pero que las caídas en los fondos de las AFPs son menores porque han perdido entre 15% y 18%.

Indicó que como en otras crisis, habrá recuperación. Por lo que si se piensa en la jubilación, en el largo plazo, la pérdida se revertirá. “Durante todos los años de vigencia de las AFPs, todas las pérdidas se han revertido. Si deseo sacar esa plata ahorita, la voy a rematar en el precio bajo de ahorita y se perderá la rentabilidad de una recuperación”, anotó.

Indicó que la ganancia o pérdida global se sabrá al momento de la jubilación. Señaló que la rentabilidad histórica del Sistema Privado de Pensiones, según datos de la Superintendencia de Banca y Seguros, fue de 10% anual, incluida la crisis actual.

Sí consideró necesario una reforma integral del Sistema Privado de Pensiones (SPP) que contemple un cambio en las comisiones que cobran las AFPs por la administración de los fondos de pensiones de los trabajadores. En su opinión debe ser diferenciada para cuando reportan ganancias para los afiliados y cuando pierden.

De otro lado, para todos los casos de personas y trabajadores que recibirán bono de S/ 380 en los sectores vulnerables (más de 3 millones de personas) y de los trabajadores independientes en condiciones de vulnerabilidad (800 mil personas), como de quienes retirarán S/ 2.400 de su CTS, como de los que pueden recabar S/ 2000 de su fondo previsional si es que no cotizaron en los últimos seis meses, se debe priorizar los gastos en función de un presupuesto. Es necesario priorizar la compra de alimentos y medicinas, anotó.

Del mismo modo, para quienes tienen deudas en el sistema financiero, recomendó que apuesten por la reprogramación de la deuda y no de la refinanciación, que genera mayores intereses y que castiga al cliente del banco con una menor calificación crediticia.

Insistió en que todos deben acatar la cuarentena decretada por el gobierno para no propagar el virus. Del mismo modo, indicó que las personas deben ser solidarias en el contexto de una crisis, que es considerada la mayor de los últimos 30 años, y que nos coge como país, económicamente, mejor preparados que antes.

