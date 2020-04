Retiro de fondos divide opiniones

Entrevista con Óscar Dancourt, profesor de la PUCP (OD); Juan José Marthans, director del PAD-Universidad de Piura (JM); y Alfredo Thorne, exministro de Economía (AT.)

¿Está de acuerdo con la autógrafa del Congreso para el retiro escalonado en el fondo de pensiones?

OD: Sí estoy a favor, porque pone dinero en el bolsillo de la gente que lo requiere ahora. Supongo que (la disposición de efectivo) se va a demorar. Creo que ese es el objetivo básico de la medida: poner dinero en el bolsillo de las personas que no fueron beneficiadas por el bono ni por otras ayudas. Es esencial que la gente consiga ingresos durante la cuarentena para que esta se cumpla y sea eficaz. La principal razón por la que se viola la cuarentena es una razón económica. La cuarentena afecta a quienes están por debajo de la línea de pobreza y quienes están por arriba de esta línea. No es un asunto de solo los que necesitan, sino para todos los trabajadores.

JM: Difícil contestar la pregunta, porque es compleja, en términos de cubrir requerimientos de ingresos que evidentemente fueron afectos por el aislamiento social de emergencia anunciado por el Gobierno. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es importante resguardar el nivel de ingreso y la vida de muchas personas que no están trabajando, no tienen el privilegio de recibir remuneración alguna. Pienso que la medida se acotó sustancialmente. La propuesta del 25% de utilización de fondos, frente a lo que se aprobó ayer, es sustancialmente diferente. Si se hubiese tomado a rajatabla (la idea inicial), hubiésemos tenido varios problemas en distintos frentes.

AT: No estoy de acuerdo, porque hay mejores formas de ayudar al afiliado. Finalmente, creo que es el afiliado el que va a recibir un monto disminuido de su dinero, debido a la caída que hay en los mercados internacionales. Eso les va a afectar (a su fondo) en el largo plazo. Como está puesto en la ley del Congreso, el porcentaje de disminución (a largo plazo) dependerá mucho de cuánto dinero se retire. Finalmente, es voluntario. La propuesta del Congreso tiene un vacío: hay un monto en el fondo del afiliado que finalmente termina sin permitirles retirar ni siquiera una UIT. Un cierto segmento de la población no podría retirarlo por la forma en que está hecha la norma.

¿Considera que esta decisión puede tener algún benefi cio o perjuicio en los afi liados a las AFP?

OD: No creo que vaya a tener ningún efecto perjudicial, si las AFP traen dinero del extranjero. El dinero lo pueden sacar de donde quieran, pero son el Gobierno, el Congreso o el directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) los que tendrían que especificar que usen inversiones del exterior. Una entrada de capital no es perjudicial para la economía peruana. A los afiliados les beneficia porque les permite afrontar su cuarentena. Las AFP han agitado el ‘cuco’ de que esto traerá un caos financiero, pero es un ‘cuco’. Y para garantizar que no se den perjuicios, sino un beneficio, lo que hay que establecer es que los fondos salgan de las inversiones que se tienen en el exterior.

JM: El viernes, el Legislativo escuchó las preocupaciones del Ejecutivo, las ha recepcionado, así como las de muchos técnicos y especialistas del tema, a efectos de no asimilar una suerte de perturbación mayor al interior de atenciones futuras en muchos afiliados, así como en la estabilidad de mercado de capitales y del mercado financiero peruano. En la medida de lo que se aprobó es una fracción de lo que inicialmente comprometía la propuesta del Congreso, los males que se van a generar son realmente menores. El Ejecutivo, con el ánimo de consensuar con el Congreso, debería suscribir la norma. Para no distraer más los tiempos y dedicarnos a cubrir el problema mayor.

AT: El hecho de que el afiliado retire su dinero de un fondo que ya ha sido golpeado por los mercados internacionales y nacionales, significa que finalmente va a reducir su fondo de pensiones de largo plazo y le será mucho más difícil acumular un fondo para su retiro. Las AFP, lo que harían, es tener que liquidar instrumentos que han perdido su valor y, por lo tanto, no solo afectan al afiliado que retira su dinero, sino también al que decide quedarse y que tiene interés de tener un fondo para su jubilación. Los congresistas ni siquiera han pensado en la aritmética de la propuesta (por las personas que no podrían retirar una UIT). Para corregirla, habría que ver esa aritmética.