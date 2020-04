Joseph Stiglitz: “La crisis del Covid-19 demuestra que los mercados no pueden manejarse por sí solos″

El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, indica que con la crisis del Covid-19 se está demostrando el error fundamental del liberalismo: creer que los mercados pueden manejarse por sí solos. Sin embargo, sucede todo lo contrario y ante la emergencia acuden al Gobierno para contrarrestar los efectos nocivos a la economía.

En una entrevista telefónica con el diario El País, el reconocido economista señala que los mercados tampoco nos prepararon porque siempre tienen una visión incompleta de los riesgos. En el 2008, rememora Stiglitz, se vio que habían tomado demasiados riesgos financieros y esta crisis es otra demostración del exceso de riesgo.

Ante ello, lo ejemplifica con el caso de Estados Unidos, en donde los hospitales no tenían camas extra y las empresas funcionaban con sistemas de inventario just in time. “Todo bien hasta que tienes un problema. Entonces es un desastre. Es como llevar el coche sin rueda de repuesto. Si pinchas, los costes son enormes”.

“Donald Trump ha propuesto cada año recortes de un tercio en investigación científica y ha reducido los fondos de los Centros para el Control de Enfermedades. Este recorte descerebrado del sector público nos ha dejado sin protección y sin preparación. Creo que la gente se ha dado cuenta de que el motivo por el que Estados Unidos no tenía capacidad de hacer test es el desmantelamiento del sector público”, explica.

Sobre el agotamiento del modelo neoliberal, el experto sostiene que ese será el gran desafío de la política. En el caso estadounidense, espera que una mayoría de los votantes estadounidenses sí haya aprendido la lección y las consecuencias de tener un sector público insuficientemente financiado. Pero, sostiene, será una batalla tan polarizada como cualquier otro debate de los que se tuvo en los últimos tres años.

Además, Stiglitz también menciona la situación en Europa e indica que desgraciadamente, al viejo continente no le está resultando tan sencillo replicar la gran ventaja de Estados Unidos para enfrentar esta crisis: emitir deuda con la que financiar las medidas de salvamento.

“Hay que emitir los eurobonos, de verdad lo creo, pero por ahora no hay suficiente solidaridad en Europa para apoyar una medida así”, explica el Nobel de Economía.

Stiglitz alerta de que la indecisión europea puede provocar una caída económica más profunda si implica una reacción “demasiado tardía y demasiado pequeña”. “Hay mucha preocupación por la viabilidad del proyecto común si, en esta crisis, Europa se demuestra incapaz de demostrar la solidaridad necesaria”, agrega.