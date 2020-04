Mediante el D.U. N° 034-2020, el gobierno dispuso que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) puedan realizar un retiro extraordinario de hasta S/ 2000 de sus fondos para afrontar el estado de emergencia ante la pandemia del COVID-19.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, informó el último jueves que el decreto ya se había aprobado y, posteriormente, sería publicado en el diario oficial El Peruano.

PUEDES VER Pleno del Congreso debatirá retiro de fondos AFP este viernes

Este viernes, 3 de abril de 2020, se habilitó la web en la que podrás revisar si accedes al beneficio del retiro de tus pensiones, según lo que estipula la norma.

¿Quiénes son los beneficiarios del retiro de las AFP?

Los afiliados que pueden acceder a este beneficio son aquellos que, al 31 de marzo de 2020, no registran aportes obligatorios en sus fondos en los últimos seis meses.

¿Cómo acceder a la plataforma para retirar mis fondos de AFP?

Los afiliados que cumplan con los requisitos deberán revisar si pueden hacer la solicitud de retiro mediante la plataforma CONSULTA RETIRO AFP. Solo necesitarán su número de DNI para poder iniciar el procedimiento.

Como se detalla en la web, a partir de la próxima semana se podrá enviar la solicitud desde el mismo portal.

AFP

Plazo para obtener el dinero de mis fondos

El monto solicitado deberá ser entregado en un plazo no mayor de tres días hábiles de recibida la solicitud. En caso de no resultar habilitado, la AFP deberá informar al afiliado en un plazo no mayor de cinco días.