Bono de 380 soles: Gobierno incluirá a algunos artistas en el padrón oficial

La ministra de Cultura, Sonia Guillén, informó, durante conferencia de prensa, que su cartera ha considerado incluir a los artistas dentro de los beneficiarios del bono de 380 soles que está entregando el Gobierno a la población más vulnerable durante el estado de emergencia.

La titular del Ministerio de Cultura indicó, en la misma línea que la del presidente Martín Vizcarra, que el Gobierno está tratando de considerar a todas las personas que realmente requieran de ayudas económicas para sobrellevar la cuarentena; esto incluye a los artistas.

“En esta crisis el enfoque está dirigido a todos los ciudadanos y en el caso de los artistas, de los gestores culturales, en (el Ministerio de) Cultura estamos recibiendo listados de personas que consideran que deben estar incluido para este apoyo”, declaró.

Guillén Oneeglio explicó que se ha derivado la información de los artistas a los Ministerios de Desarrollo e Inclusión Social y de Trabajo para que evalúen los casos y, posteriomente, se puedan añadir en el padrón de beneficiarios a los gestores culturales que necesiten el subsidio estatal.

“Estos listados se están dirigiendo tanto al Midis como al Ministerio de Trabajo para que los datos sean cotejados y se evalúe la pertinencia de que sean incorporados a recibir este apoyo”, agregó.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono 380 soles?

Para conocer si eres uno de los beneficiarios del bono de 380 soles debes seguir los siguientes pasos:

1) Ingresar a https://bono.yomequedoencasa.pe/

2) Ingresar el número de DNI, fecha de nacimiento y colocar el código de seguridad.

3) La plataforma avisará si eres uno de los beneficiarios.

4) En caso de ser un beneficiario se te brindará información sobre la fecha y la entidad financiera donde cobrar el dinero. Recuerda tener paciencia si aún no te facilitan estos datos y no acudir a las entidades bancarias para no formar aglomeraciones.