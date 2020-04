Bono 380 soles: consulta aquí cómo saber si eres beneficiario del subsidio estatal

Bono beneficiario de 380 soles | Yo me quedo en casa bono | Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) implementó la página web “Yo me quedo en casa”, a través de la cual los peruanos pueden revisar si son beneficiarios del bono de 380 soles, un subsidio estatal destinado a las familias más vulnerables del país para aliviar el impacto económico que puedan sufrir durante el estado de emergencia en el Perú por la pandemia del coronavirus.

Ariela Luna, actual ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señaló en un inicio que 2 millones 750 mil familias, correspondiente a un total de 9 millones de peruanos, en todo el país se verían beneficiadas con esta asistencia económica de 380 soles.

Bono yo me quedo en casa: consulta

Revisa aquí toda la información necesaria y procedimiento para saber si resultaste beneficiario del bono de 380 soles dispuesto por el Gobierno peruano.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono 380 soles?

Si quieres saber si eres uno de los beneficiarios del bono de 380 soles debes seguir el siguiente procedimiento:

1) Ingresa a https://bono.yomequedoencasa.pe/

2) Coloca tu número de DNI, fecha de nacimiento y código de seguridad.

3) Posteriormente, haz clic en 'Consultar’. Automáticamente, la plataforma avisará si eres uno de los beneficiarios.

4) En caso de ser considerado beneficiario, se te brindará información referente a la fecha y entidad financiera donde podrás cobrar el dinero.

Recuerda que debes esperar que te proporcionen estos datos y no acudir a las entidades bancarias para no formar aglomeraciones.

¿Cómo acceder al bono yo me quedo en casa?

Para poder acceder el bono de 380 soles, debes esperar a que la plataforma habilitada por el Midis te proporcione los datos referentes a la entidad financiera donde podrás acceder al subsidio.

¿Cómo cobrar el bono de 380 soles?

El pago del bono se realizará a través del Banco de la Nación y de otras entidades privadas como Interbank, Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA y Scotiabank.

Recuerda que el banco que te corresponde será designado por el Midis. Se te informará cuál es por medio de la plataforma ‘Yo me quedo en casa’ cuando se confirme que eres uno de los seleccionados para recibir el bono económico por el coronavirus.

¿Dónde cobrar el bono de 380 soles?

Si resultas ser beneficiario del bono de 380 soles, en la plataforma 'Yo me quedo en casa’ te indicarán dónde y cuándo cobrar el subsidio. La fecha, hora, así como la agencia bancaria aparecerán progresivamente en la plataforma, según explicó la ministra Ariela Luna.

Adicionalmente, la titular del Midis señaló, además, que habrá una reprogramación que garantice que todos los beneficiarios reciban el subsidio sin exponerlos a contagios y evitando las aglomeraciones.

La ministra también indicó que los cobros se realizarán de lunes a viernes en las agencias del Banco de la Nación, Banco de Crédito del Perú (BCP), Scotiabank, Interbank o BBVA Continental. Cabe mencionar que el pago se realizará en la agencia bancaria más cercana al domicilio del beneficiario.

Bono podrá recogerse en las entidades bancarias designadas por el Midis.

¿En qué bancos se puede cobrar el bono de 380 soles?

El pago del bono de 380 soles se realizarán en los siguientes bancos: Banco de la Nación, Interbank, Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA y Scotiabank.

Horarios y días para cobrar el bono de 380 soles

Los bonos de 380 soles serán entregados de lunes a viernes. Sin embargo, el horario en el que podrás cobrar el subsidio estatal aparecerá progresivamente en la plataforma ‘Yo me quedo en casa’.

¿Qué documentos se debe de llevar para cobrar el bono de 380 soles?

Para recibir la asistencia de 380 soles, deberás acceder al banco designado portando tu DNI.

Lista de beneficiarios del bono 2020

Según los cálculos del Midis son 2 millones 750 mil familias en todo el país que serán acreedores de este subsidio estatal. Los beneficiarios del bono de 380 soles son las familias que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema.

Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra anunció que el bono se ampliará a 800 mil familias más de trabajadores independientes que se encuentran vulnerables debido al impacto económico que implica no salir a trabajar durante el estado de emergencia. Dicho bono todavía no está disponible. En los próximos días se informará cuál será el proceso para su entrega. Cabe mencionar que no se realizará inscripción para recibir este subsidio.

Segundo bono 380 soles: ¿puedo volver a cobrar el subsidio?

Sí. Según señaló el presidente Vizcarra, las familias que ya salieron beneficiadas del primer bono tendrán acceso a un segundo subsidio. La cantidad será la misma: 380 soles. Esta medida se decidió como consecuencia de la ampliación de la cuarentena hasta el 12 de abril.

Página web del bono de 380 soles

La página web habilitada para conocer si eres beneficiario del bono de 380 soles es https://bono.yomequedoencasa.pe/. Ahí conocerás el día, horario y banco donde podrás recoger el subsidio.

Bono de 380 soles está destinado a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema.

¿Quiénes reciben el bono de 380 soles?

Las personas que recibirán el bono de 380 soles son quienes pertenezcan a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, así como los trabajadores independientes que se hayan visto perjudicados económicamente por el cese de actividades durante el estado de emergencia.

¿Cuál es el plazo para cobrar el bono de 380 soles?

Debido a que muchas personas no han podido cobrar el bono de 380 soles todavía, el Gobierno no ha dictaminado un plazo final para el recojo del subsidio.

¿Qué es el bono de 380 soles?

El bono de 380 soles es un subsidio económico dirigido a las familias más vulnerables del país que se vean afectadas durante el estado de emergencia en el Perú decretado a causa de la pandemia del coronavirus.