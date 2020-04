Bancos han desembolsado más de 275 millones de soles por liberación de CTS

A partir de las medidas adoptadas en el actual estado de emergencia, desde el lunes 30 de marzo los trabajadores comenzaron a retirar hasta 2 mil 400 soles de su Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) con la finalidad de poder contar con liquidez durante este periodo. A la fecha, más de 200 mil clientes han retirado más de 275 millones de soles. De este grupo, el 67% lo hizo a través de canales digitales como la Banca Móvil BCP o la banca por internet. El 33% se apersonó a un canal físico para poder disponer del efectivo.

Es importante mencionar que para poder acceder a la CTS, el trabajador podrá ingresar de manera inmediata al aplicativo o página web del banco.

De acuerdo con el ABC del BCP, este dinero deberá ser administrado de manera responsable. Por ello recomienda:

• Priorizar necesidades: Identificar aquellos gastos que son una prioridad dentro del presupuesto. En el contexto actual, es importante contar con aquellos productos y servicios de primera necesidad. Destinar una parte de este monto a la compra de alimentos para el estado de emergencia y, además, revisar las deudas que se tienen pendiente.

• Ahorrar: Es probable que en estos días no se realicen gastos extras como salidas, transporte, etc. En caso no requiera disponer de la CTS, manténgala ahorrada. Éste es un fondo de emergencia que te permitirá cubrirte frente a una emergencia o situación de desempleo.