Exportaciones cayeron un 7,87 % en febrero

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó un estudio en el que detalla el estado de las exportaciones e importaciones en el Perú.

Según dicho informe, las exportaciones totales cayeron en 7,87 % en febrero de este año en comparación a este mes en 2019, y según la entidad, se debe a los menores embarques de productos tradicionales en -9,85 % (US$ 2.223 millones) y de no tradicionales en -1,65 % (US$ 947 millones).

Por su parte, las importaciones totales disminuyeron un 6,90 % en relación a febrero de 2019, tomando cálculos al 29 de marzo de este año.

La baja adquisición de materias primas y productos intermedios (-11,15 %), así como de bienes de capital y materiales de construcción (-6,22 %) ocasionaron este fenómeno.

Solo la importación de bienes de consumo subió en 1,28 %, añade INEI.

Cambio del dólar aumentó en marzo

Por otro lado, INEI puntualizó que el tipo de cambio del dólar subió en marzo un 5,73 %, pasando así el 2,07 % de febrero y el -0,49 % de enero.

Asimismo, la cotización del petróleo WTI acabó marzo en -43,85 %, un margen muy diferenciado considerando que febrero quedó en -7,95 % y enero en 12,73 %.