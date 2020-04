Ejecutivo solicitó al BCR reducir la tasa de interés de referencia

El presidente Martín Vizcarra solicitó al Banco Central de Reserva (BCR) a bajar las tasas de interés de referencia, que actualmente está en 1,25%.

“La tasa del BCR es una tasa referencial muy baja. Pero le hemos pedido al presidente del BCR que la baje aún más”, señaló en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

“Se trata de que la economía inmediatamente recupere el movimiento y no se pare. No hay tiempo de margen de utilidad, utilidad es no romper la cadena de pagos y mantener liquidez sistema”, señaló Vizcarra.

Al respecto, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, indicó que la institución está afinando detalles de las tasas de interés.

“El mecanismo de liquidez del BCR es con garantía tesoro público. Estamos pensando en una tasa más un diferencial que cubra los costos operativos de las entidades financieras”, acotó Alva.

Reducción al 1%

Como se recuerda, el presidente del BCR, Julio Velarde, ya había anunciado que la entidad reduciría a 1% la tasa de interés de referencia en los próximos días.

“Cuando bajamos a 1,25% dejamos la puerta abierta a hacer más bajadas (...) y podríamos dejar a 1%”, explicó Velarde el último domingo.