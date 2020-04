Denuncian a Inversiones La Cruz de despedir a trabajadores durante estado de emergencia

Tras la ampliación de la inmovilización social hasta el 12 de abril anunciado por el gobierno, la empresa financiera Inversiones La Cruz estaría optando por despedir a sus trabajadores arbitrariamente y de forma masiva.

Según denunciaron un grupo de trabajadores del área de ventas, iniciaron sus labores el 3 de febrero y tenían contrato por 5 meses (hasta junio). Sin embargo, la empresa optó por prescindir de sus contratos aduciendo a que “no alcanzaron la meta planteada en el periodo de prueba".

“El 15 de marzo pasó el estado de inmovilización, con lo cual evidentemente ya no pudimos captar más clientes en campo para ofrecerles el producto. Pero hasta la mitad del mes ya habíamos superado más del 50% de la meta. Se justifican con el tema de la meta para despedirnos arbitrariamente en pleno estado de emergencia”, manifestó el trabajador.

Este caso se dio en una agencia de Lima Metropolitana de Inversiones La Cruz, pero se estaría replicando la misma medida para sus sedes a nivel nacional. “Yo conozco a 11 trabajadores que entramos en la misma fecha y nos han despedido masivamente, pero tengo conocimiento que en todas las agencias están haciendo despidos al canal puerta a puerta”, acotó el trabajador.

“En representación de Edpyme Inversiones la Cruz S.A., me dirijo a usted, para comunicarle nuestra decisión de concluir nuestra relación laboral iniciada el día 03 de Febrero de 2020, por no haber superado el periodo de prueba pactado en su contrato de trabajo y de conformidad con lo expuesto al Art. 10° del Decreto Legislativo No. 728 Ley de Productividad y Competitividad Laboral”, se justificó la empresa en la carta de despido.

Cabe recordar que la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Sylvia Cáceres, enfatizó que no se puede despedir a trabajadores durante el estado de emergencia. En esa línea, Sunafil afirmó que un colaborador no puede ser cesado en esta etapa de cuarentena.

Al respecto, el exviceministro de Empleo, Fernando Cuadros, señaló que la empresa estaría incurriendo en una falta, ya que la última norma especial para este periodo de emergencia emitida por el Ministerio de Trabajo indica que que se debe otorgar licencia con goce de haber compensable en caso no se pueda realizar el trabajo remoto.

“Dado que no ha salido ninguna norma adicional que cambie las condiciones, entonces se extiende norma”, acotó Cuadros.

“Claramente la empresa busca desprender costos laborales. Pero es importante mencionar que el Estado ha anunciado un subsidio a las planillas de las empresas que tienen trabajadores con sueldos hasta 1.500 soles, no hay razón de despedirlos”, acotó.

Sobre este último punto, es preciso señalar que los trabajadores despedidos tenían sueldo básico de 930 soles, sujetos a comisiones por metas.