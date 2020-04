Aldo Ferrini: La caída del valor de las AFPs es muy dura, pero habrá una recuperación de los portafolios

El gerente general de AFP Integra, Alfo Ferrini, reconoció una abultada caída en los fondos de pensiones, que se manifiesta con una desvalorización de los portafolios a largo plazo, pero indicó que quienes están pensando en el largo plazo, habrá recuperación de los fondos de pensiones.

Durante el programa RTV Economía, hubo cuestionamiento a la labor del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Quienes opinaron consideran que el sistema de AFPs son un “robo” al bolsillo de los afiliados y que además cobran por un mal manejo del dinero.

Al respecto Ferrini señaló: “Entiendo la molestia. Es evidente que cuando se ve el estado de cuenta y se aprecia una desvalorización de su fondo en el último mes, se siente frustración”; sin embargo, dijo que las AFP gestionan los fondos a largo plazo. “El año pasado los rendimientos fueron muy buenos y este año, por la coyuntura de la economía global, los rendimientos son los que vemos. Es muy difícil ganarle el tiempo al mercado y vender antes que caiga y luego comprar antes que suba. Lo que tenemos que tener es un portafolio que supere las crisis y a largo plazo sea rentable”, anotó.

Ferrini dijo que la pérdida de valor desde el máximo hasta ahora de la crisis ha sido de 10% en el fondo 1 y 16% en el fondo 3; sin embargo recordó que después de la caída en el 2008 (por la crisis hipotecaria subprime en EEUU) los portafolios hasta antes de la crisis se habían multiplicado por tres y que su rentabilidad había generado dos veces más el valor. “Eso es lo mismo que va pasar en esta crisis. La caída de ahora es muy dura, hay una desvalorización importante pero son portafolios de largo plazo y las personas que están pensando en el largo plazo van a ver una recuperación de sus portafolios”, indicó.

Durante la entrevista ofrecida a RTV Economía, conducida por Rumi Cevallos, dijo que históricamente, desde el año 93 cuando arrancó el Sistema Privado de Pensiones en el Perú, la rentabilidad que se dio a los clientes es de 11% anual y el fondo está compuesto de un 35% de aporte de los clientes y 65% es rentabilidad obtenida a lo largo de esos 27 años.

Sobre el proyecto que se debate en el Congreso para el retiro del 25% de los fondos de pensiones, el gerente de AFP Integra señaló que ello se aprueba, el 80% de los S/ 38 mil millones que saldrían va a ir a las personas que hoy reciben un sueldo y que son las mismas personas que tendrán el beneficio de retirar S/ 2.400 de CTS y que también no aportarán en sus cotizaciones a las AFPs para su pensión en abril y mayo ni comisiones de AFP.

-La gente señala, ese es mi dinero. ¿Por qué impedir que recoja mi dinero, si las AFPs han perdido el valor de mi dinero?

- Es verdad que es su dinero, lo que falta señalar en esa afirmación es que se trata de un aporte obligatorio para pensión. Ese va ser su dinero en el momento que se pensione. Si fuese su dinero para cualquier momento, el sistema previsional privado o público, el que quiera, carecería de sentido. Es importante que se entienda que es un sistema pensional y que de todas maneras tenemos que ahorrar para la pensión. Entendemos perfectamente la situación actual y estamos tratando de ver mecanismos para poder aliviar la crisis pero no creo que debemos poner en riesgo el futuro de estas personas. Hay que ser conscientes que todos debemos ahorrar para una pensión.

- ¿Dónde invierten?

-Nosotros manejamos tres portafolios. Uno de alto riesgo, de mediano y bajo riesgo, y dependiendo de las edades de los clientes y las inversiones se hacen así: Un 50% se invierte en el Perú y un 50% internacionalmente. Son portafolios diversificados en acciones de empresas, bonos, en empresas internacionales, hay una serie de activos para tratar de tener la mayor rentabilidad posible.

Comisión por desempeño

De otro lado, Ferrini dijo ser consciente de que hay una demanda de los afiliados de que haya una comisión por desempeño. Al respecto señaló que hicieron una propuesta hace dos años para implementar una “comisión por performance”, en el que la comisión que se cobra es solo para cubrir costos fijos y si es la rentabilidad es positiva se cobra comisión adicional, y si es negativa, cobrarían cero. “Es un esquema que bajaría el nivel de frustración para algunos afiliados. Ojalá que terminada la crisis entremos a analizar el sistema y entremos a una reforma integral y se incluya un tipo de comisión de esta naturaleza para que se evidencie más el alineamiento de intereses”, indicó.

- Hay quejas por qué no hay celeridad para cambiarse de fondo. ¿Por qué las trabas para que las personas puedan cambiarse con celeridad?

- Los fondos de pensiones no están estructurados para que las personas se cambien un día si y un día no porque las estrategias son de largo plazo. La persona debería mantenerse en su fondo de acuerdo a su perfil de riesgo. La mayoría de gente que se cambia toma la decisión de cambiar en la caída al fondo cero y cuando hay recuperación se olvida. Se cambian cuando cae y no se cambian cuando rebota y terminan teniendo un fondo menor en el largo plazo. Y lo otro es esta sensación de encontrar el mejor momento para cambiarnos. Hace dos semanas fue la peor para los mercados globales desde 1987. En ese momento el apetito de la gente para cambiarse era altísimo; sin embargo, la semana siguiente fue la mejor subida de tres días en los fondos globales desde el año 1933. Imagina si la gente se retira en la caída y se olvida en la subida, termina teniendo un menor valor en el largo plazo y por eso la persona debe tener en cuenta su futuro a largo plazo y como construye su fondo de pensiones a largo plazo.

- ¿Y por qué no dejar que se liberen los fondos de las AFPs y que las personas decidan si retiran o no responsablemente su dinero?

- Hay gente que cree que se debe ahorrar libremente para una pensión y asumir todos los riesgos. En el Perú en los independientes e informales, los que tienen capacidad de ahorro, no se evidencia que haya esfuerzo individual voluntario para ahorrar en una pensión. En la mayoría de países el ahorro para pensión es obligatorio porque conductualmente tendemos a priorizar el presente. Sí creo que los sistemas previsionales deben ser obligatorios porque si nos equivocamos como país y la gente no ahorra para su pensión, dentro de 35 años o 40 años, ¿quién va mantener a los jubilados'. El Estado no podrá mantenerlos. La obligatoriedad es algo que no se puede poner en tela de juicio.

