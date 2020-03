Germán Alarco: Es contraproducente la propuesta de retirar 25% de las AFP

El economista Germán Alarco, docente de postgrado de la Universidad del Pacífico, expresó estar en desacuerdo con la propuesta que se debate en el Congreso que plantea la posibilidad de que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones puedan retirar el 25% de su fondo previsional.

“Estoy totalmente en desacuerdo con el retiro de los fondos de pensiones. Es contraproducente para los propios aportantes y para todo el sistema económico”, señaló Alarco durante el enlace telefónico en RTV Economía, conducido por el periodista Rumi Cevallos.

“En el caso de los aportantes, si bien se le permitiría retirar el 25%, quedaría el 75% y al liquidar estos activos que tienen las AFPs a nuestro nombre, lo que se va a producir es una caída mayor en las cotizaciones de las acciones que compraron las AFPs a nuestro nombre y en ese sentido el saldo que quedaría, las tres cuartas partes, podría estar más perjudicadas que antes”, señaló.

Indicó además, que al retirar la liquidez del mercado, la posibilidad de que se recuperen estos ingresos perdidos, a propósito de la caída de las cotizaciones, sería menor.

“La otra interrogante es qué van a hacer los afiliados con esos recursos si las tasas de interés pasivas van a tender a caer (la tasa que cobran los bancos por los depósitos o ahorros) obviamente, por la reducción de la tasa de referencia de la política monetaria (actualmente en 1,25% fijada recientemente por el Banco Central de Reserva); y tampoco creo que este sea el momento para invertir cuando tenemos una gran capacidad instalada ociosa”, señaló el economista.

En el programa el conductor le hizo saber al economista de las preguntas de los seguidores de La República. Entre ellas la respuesta: “Es mi dinero y me deben dar la libertad de retirar mi plata. Es es mi derecho”. Al respecto, Alarco dijo que una cosa es la percepción microeconómica, donde siempre hay una percepción personal, y otra cosa es el impacto macroeconómico de esa decisión. “Siempre hay que tener en cuenta el impacto microeconómico a nivel de una persona, un consumidor, y una empresa, respecto de los impactos macroeconómicos de esa decisión. La decisión de retirar esos recursos los perjudica a ellos mismos, porque afectan los fondos de tres cuartas partes que tienen fondos en el Sistema Privado de Pensiones”, señaló.

- ¿Qué planteas, qué propones en ese sentido?

“Hay que esperar, y hacer una reforma más adelante del Sistema Nacional de Pensiones, integrando los sistemas públicos y privados, incluyendo como se propone en Chile, aportes del gobierno al SPP y también aportes de las empresas. En Chile, antes de todos los problemas, se estaba discutiendo elevar la aportación de las empresas entre dos y cuatro por ciento”, dijo.

Alarco calificó de “ridículas” las pensiones que genera el sistema previsional en el país y que la única forma de incrementarlas es con aportaciones públicas y con aportes de las empresas, como era el sistema tripartito anterior. “Este sistema, donde el único que aporta es el propio asalariado, es insuficiente. Y de allí hay otras medidas complementarias, hay que introducir más competencia al sistema. No solo se trata de que las AFPs operen los fondos de pensiones sino deben ser todas las instituciones financieras autorizadas, sean nacionales y extranjeras, entre otras”, señaló.

El economista confió en que la gente es racional y que si se aprueba el proyecto en el Congreso, que dijo esperar no ocurra, mucha gente que tiene la posibilidad de retirar sus fondos no lo va hacer. “En qué oportunidades de inversión va invertir estos recursos si las tasas de interés van a ir cayendo, si no va haber muchos proyectos de inversión cuando hay mucha capacidad instalada ociosa. Creo que hay que esperar. Yo sé que a todos nos duele, a mí también me perjudica, pero la idea de una reingeniería radical de todo el sistema de pensiones tiene que esperar”, insistió.

Reiteró que el Sistema Privado de Pensiones debe ser reformado. “Hay muchos elementos por incorporar, hay que integrar las pensiones no contributivas, la pensión básica solidaria garantizada por las aportaciones personales, del Estado, de las empresas, otra pensión sobre capitalización individual por encima de esa pensión tributaria donde allí entrarían a jugar las AFPs y otras instituciones. Hay mucho espacio para hacer, pero no es el momento”, indicó.

Estimados económicos para el 2020

Preguntado sobre el estimado de descenso de la economía para este año tras la paralización del aparato productivo para hacer frente al coronavirus, dijo que se trata de un tema muy delicado.

"Se está olvidando las inercias que vienen del año 2019 y los efectos de las políticas que se están dictando. Nuestro escenario, suponiendo un mes paralizado y un trimestre con un sector externo muy afectado, es una caída de 2,5% en el PBI del 2020. Pero a eso hay que restar los efectos de las políticas expansivas. Si hablamos de S/ 6.000 millones, la caída solo sería de 1%. Obviamente, que si en vez de un mes paralizado y los dos trimestres del sector externo afectados, la caída puede ser del 3,8%, pero el programa de reactivación puede generar una menor caída de 2%. Hay que ser muy prudentes, muy transparente con los datos, porque en realidad se han soltado números excesivos. Alguien habla de 5%, 4,5%, 10% (de descensos en el PBI), pero están olvidando muchos otros elementos en juego.