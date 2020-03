Bono de 380 soles: 700 mil beneficiarios cobrarán en agencias del Banco de la Nación

El Banco de la Nación informó que a partir de hoy, martes 31 de marzo, 700 mil nuevos beneficiarios podrán cobrar el bono de 380 soles asignado por el Gobierno.

Estos beneficiarios no tienen cuenta en el Banco de la Nación y por consiguiente no cuentan con una tarjeta, por lo que el bono de 380 soles será pagado solo en agencias de la entidad siguiendo estrictamente la fecha, hora y agencia asignada a cada beneficiario a través de la página web del Midis.

Los beneficiarios del bono de 380 soles deberán seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la página web www.yomequedoencasa.pe y consultar con el número de DNI, fecha de nacimiento y texto de seguridad que aparece en la imagen.

2. Si es beneficiario, haga click en el botón “entendido”.

3. Aparecerá el día y hora del cobro y el nombre y la dirección de la agencia donde cobrar.

4. Si en cambio aparecen en pantalla las palabras "en proceso”, el beneficiario deberá esperar en su casa respetando la cuarentena hasta que aparezca su programación.

“Es importante que el beneficiario no acuda a las agencias si aún no tiene fecha, horario o agencia asignada. No olviden llevar su DNI para retirar el dinero en ventanilla”, resaltó el Banco de la Nación en un comunicado.