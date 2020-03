Óscar Dancourt: es razonable el retiro de una parte de los fondos de las AFP

El expresidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Óscar Dancourt, consideró razonable un retiro de una parte de los fondos de los afiliados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para hacer frente a las necesidades de las personas y las familias en el marco de las medidas de contingencia al coronavirus.

Durante su participación en RTV Economía, Dancourt dijo que es un “dinero que puede ayudar a mucha gente y muchas empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas si es que el dueño y empresario tiene parte de sus fondos en la AFP”.

Óscar Dancourt, expresidente del Banco Central de Reserva del Perú. Foto: PUCP.

Por ello consideró razonable (el retiro de una parte de los fondos de las AFPs) en las circunstancias en la que estamos”. Lo dijo horas antes del anuncio del gobierno de permitir el retiro de S/ 2.000 en dos partes para las personas que no aporten al fondo desde hace 12 meses.

Hoy el Pleno del Congreso debatirá algunos proyectos de ley sobre el tema, entre ellos uno que plantea la devolución al trabajador del 25% de su fondo previsional.

Debido a la caída de las bolsas en el mundo, es abultado el deterioro de la rentabilidad de los fondos de pensiones. En una entrevista en RTV Economía, conducida por Rumi Cevallos, el expresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Jaime Delgado Zegarra, dijo que entre el 17 de febrero de este año hasta el 16 de marzo, los fondos de pensiones cayeron en S/ 30 mil millones. Puede ver el informe aquí: Caen fondos de AFP, pero la SBS y el MEF piden calma

En tanto, la presidenta de la Asociación de AFPs, Giovanna Prialé, informó que entre el 19 de diciembre y el 20 de marzo, el fondo 0 ganó 0,9%, y los otros fondos tienen resultados negativos: el fondo 1 cayó 12,2%, el fondo 2 cayó 15%, en tanto el fondo 3 descendió 18,4%. En total la desvalorización de los fondos de pensiones es de 14,8%. Puede ver la entrevista aquí: Giovanna Prialé: “Es recomendable no moverse de fondo y esperar el efecto rebote tras la crisis”

Respecto al retiro de una parte de los fondos previsionales, Dancourt dijo no creer que ello amenace al sistema financiero. “Finalmente si las AFPs traen parte del dinero que tienen en el extranjero, parte de su cartera que entiendo está cerca en la mitad, traen los dólares, los venden aquí, eso reducirá un poco la presión al alza del precio del dólar que nos haría bien, y le darán ese dinero a los titulares, a los afiliados que son los dueños del dinero y ese dinero la gente lo va gastar y de una y otra forma va regresar al sistema financiero”.

En otro momento de la entrevista en RTV Economía, Dancourt y respecto a la exoneración del pago por concepto de AFPs en abril (que luego en conferencia de prensa el presidente Martín Vizcarra anunció se amplió también para mayo), el economista indicó que es dinero que no se va quedar en el bolsillo de la gente. “Típicamente eso no ocurre. Yo creo que eso podría ayudar, seguramente no a los estratos de más bajos ingresos. Para que les ayude a los estratos de más bajos ingresos, el MEF tendría que decir que las cotizaciones en la ONP, donde están asalariados de más bajos ingresos, también van a dejar de cobrar como en las AFPs pero eso no lo han hecho”.

