Perú no es Wuhan

Por: Jorge Alberto Ganoza

Conforme avanza la pandemia, los Estados del mundo imponen en mayor o menor grado medidas de distanciamiento social y aislamiento como parte central de sus estrategias de mitigación o supresión. Es revelador observar los matices de las medidas, en cuyos procesos de toma de decisión se valora de forma dinámica y distinta las diversas facetas de la crisis: mortalidad, sistema de salud, economía, salud mental, valores cívicos y democráticos, entre otros.

No todos los aislamientos impuestos por los gobiernos en el mundo son iguales. En Bélgica, el gobierno ha ordenado una cuarentena obligatoria que sin embargo contempla que sus ciudadanos puedan salir a sus trabajos, si no se puede hacer desde el hogar, o salir a ejercitarse, pasear al perro, manteniendo debida distancia de otros grupos. En Nueva York, a donde se está moviendo el epicentro de la pandemia, vemos que no se han cortado las libertades de libre movimiento de las personas.

En el otro extremo están las medidas tomadas por el gobierno chino en Wuhan (Hubei, 11 millones de hab.). Han consistido en una total inmovilidad de las personas por dos meses consecutivos. Solo una persona por hogar puede de salir cada dos días por alimentos.

En el Perú, el gobierno del presidente Vizcarra ha implementado medidas de aislamiento severas al 100% ciento de la población y de su PBI. Hace pensar más en una reacción que en una estrategia de Estado. No veo claridad sobre qué tiene que ocurrir en el futuro cercano para que estas condiciones duras se flexibilicen. ¿Cómo valora Vizcarra todas las variables de esta compleja ecuación, que constituye un dilema moral? La salud mental de las personas confinadas es un problema que merece seria consideración.

A su vez la brusca paralización económica, sin precedente en el Perú y el mundo, impactará en la economía de forma que aún no podemos cuantificar, con grave riesgo de incremento de desempleo y crecimiento de la pobreza, también factores de alta mortalidad. ¿Cuánto tiempo podrán soportar esta paralización las PYMES del Perú? ¿Cuánto las economías informales, 70% de la PEA del país? ¿Alguien saldrá de la cuarentena a comprarse un carro, una cocina o una vivienda?

Perú exporta sobre todo cobre, un 30% del total. Nuestra minería ya ha desmovilizado 60,000 personas de sus campamentos, y la mayoría de las operaciones ya están paralizadas, en un contexto de caída de precios mundiales para los metales.

Quizás una vacuna termine con la pandemia. Los expertos indican que con suerte podemos esperarla en algún momento del 2021. Mientras tanto los países seguirán ajustando sus estrategias de contención, aprendiendo de sus errores y observando cómo le va a otros países. La semana pasada la ciudadanía le daba 87% de aprobación a Vizcarra. Pero creo que es valedero preguntarnos si vemos la ecuación completa; supresión del virus no es sinónimo de cuarentena feroz con suspensión de derechos constitucionales. Y seamos cautelosos, ya que hoy los contrapesos de la democracia en el Perú son muy débiles y desde hace dos años parece que nos gobiernan no en base a la razón, sino a las encuestas.