Bono de 380 soles: cuestionan a banca privada por cobrar comisión al Banco de la Nación por subsidio

Ayer inició el pago del bono de 380 soles para los beneficiarios que tengan cuenta en el Banco de la Nación, los cuales podrán retirar el subsidio a través de los cajeros automáticos de cualquier entidad bancaria. Sin embargo, se supo que la entidad estatal se hará cargo de pagar las comisiones que estas transacciones demanden.

A detalle, este retiro en otros cajeros automáticos le cuesta 1 dólar al Banco de la Nación por cada transacción, lo que le costaría aproximadamente 1 millón 740 mil soles (considerando sus 500 mil clientes beneficiarios), monto que será asumido por este mismo.

Ante ello, el economista Humberto Campodónico cuestiona la falta de solidaridad del sector privado. ‘’Como empresa privada, lo único que buscan es su interés. Así como Dionisio Romero buscó su interés al apoyar a Keiko’’, señala a La República.

Además, cuestiona que el Ejecutivo no ordene la cancelación absoluta de pagos de deudas e intereses, ya que nos encontramos en un periodo de emergencia. ‘’No hay que esperar nada de los bancos (…) y si creen que es una medida inconstitucional, que vayan al TC si creen que esta medida no rige, pero por el momento no se debe pagar’’, añade.

Banco de la Nación.

Por su parte, el fundador de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Jaime Delgado, enfatizó que el Banco de la Nación se encarga del costo de las comisiones para que el bono de 380 soles llegue íntegro a las personas, aunque resalta que ‘’no todo es negocio en los momentos más difíciles’’, en referencia a la actitud de los bancos privados.

‘’Me parece increíble que en plena crisis traten de sacar provecho. Esta es una situación extraordinaria y necesitamos medidas extraordinarias’’, puntualiza.

Asimismo, cuestionó al Gobierno por no exhortar, en el total sentido de la palabra, a los bancos para que se congelen las deudas, ya que los peruanos no pueden afrontarlas en estas circunstancias.

‘’Hay gente que trabaja y vive del día a día. Esas personas están endeudadas y al no poder hacerlo ahora, serán reportadas a centrales de riesgo, lo que conlleva a más pérdidas. Hay mucha pasividad de las autoridades y mucha presión del sector empresarial’’, sentenció Delgado.

BCP confirma cero cobro de comisiones

Finalmente, el gerente general del BCP, Gianfranco Ferrari, confirmó a RPP que el cobro del subsidio estatal por el COVID-19 se ejecutará sin costo alguno tanto para el público como para el Estado peruano.