El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) implementó la plataforma “Yo me quedo en casa” para que, a través de ella, los peruanos puedan conocer si forman parte del grupo de beneficiarios del bono de 380 soles, dispuesto para ser entregado a las familias más vulnerables durante el estado de emergencia por el brote del coronavirus.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, señaló inicialmente que 2 millones 750 mil familias, que suman 9 millones de peruanos, de todo el país se iban a ver beneficiados con esta asistencia económica de 380 soles.

También lo recibirán 800 mil hogares de trabajadores independientes que sostienen su familia con el trabajo diario y que debido al estado de emergencia se encuentran vulnerables económicamente.

¿Cómo saber si soy beneficiario del bono 380 soles?

Para conocer si eres uno de los beneficiarios del bono de 380 soles debes seguir los siguientes pasos:

1) Ingresar a https://bono.yomequedoencasa.pe/

2) Ingresar el número de DNI, fecha de nacimiento y colocar el código de seguridad.

3) La plataforma avisará si eres uno de los beneficiarios.

4) En caso de ser un beneficiario se te brindará información sobre la fecha y la entidad financiera donde cobrar el dinero. Recuerda tener paciencia si aún no te facilitan estos datos y no acudir a las entidades bancarias para no formar aglomeraciones.

¿Dónde consultar el bono 380 soles en Perú?

Para saber si eres uno de los beneficiarios del Bono de 380 soles que otorga el Estado, debes ingresar a la página https://bono.yomequedoencasa.pe/ e ingresar los datos que te solicitan.

Una vez completado este formulario sabrás si perteneces al padrón oficial y en qué fecha podrás cobrar el subsidio.

¿Cómo saber dónde me toca cobrar el bono de 380 soles?

Primero debes verificar si eres uno de las personas aptas para acceder al bono de 380 soles. No debes asistir al banco si primero no has ingresado a la plataforma “Yo me quedo en casa” y has verificado que eres uno de los beneficiados.

Luego de verificar, la misma plataforma te informará dónde y cuándo deberás acudir para el recojo del monto del subsidio. Acude en el horario indicado para evitar la aglomeración de personas que podría ser perjudicial en el estado de emergencia sanitaria.

¿Cómo cobrar el bono de 380 del Estado?

El pago del subsidio monetario será entregado por medio del Banco de la Nación y de los bancos privados como el Interbank, Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA y el Scotiabank.

Recuerda que el banco será elegido por el Midis y se te informará por medio de la plataforma “Yo me quedo en casa”, una vez que se confirme que eres una de las personas aptas para recibir el bono económico por el coronavirus.

¿Quiénes son beneficiarios del bono 380 soles peruanos?

Los beneficiarios del bono de 380 soles son las familias que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Según los cálculos del Midis esa población suman 2 millones 750 mil familias en todo el país que serán acreedores de este subsidio estatal.

Asimismo, el presidente Martín Vizcarra anunció que el bono se ampliará a 800 mil familias de trabajadores independientes que se encuentran vulnerables debido a que no pueden salir a trabajar durante el estado de emergencia. Dicho bono todavía no está disponible. En los próximos días se informará cuál será el proceso para su entrega.