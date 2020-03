Este jueves, el Pleno del Congreso tiene en su agenda debatir sobre la delegación de facultades pedida por el Ejecutivo para emitir normas en materia económica y social, con la finalidad de reducir el impacto del COVID-19 en el país.

Según la congresista Carmen Omonte, de Alianza para el Progreso - que integra la Comisión Permanente - los parlamentarios darían luz verde al pedido del Gobierno.

Asimismo, el Pleno aprovecharía su sesión para debatir sobre los diversos proyectos de ley, presentados en los últimos días. Uno de los que serían prioridad es el que permitiría la liberación parcial del fondo en las cuentas de AFP.

Como se recuerda, Omonte presentó una iniciativa legislativa que propone a quienes tengan más de 11 mil soles, el retiro de hasta 10 sueldos mínimos (9.300 soles), mientras que los que tengan hasta 10 mil soles en su fondo de AFP, retiren hasta el 50%. Este proyecto solo tendría vigencia temporal, mientras dure la emergencia en el país.

Pero no es la única propuesta. La banca de Podemos Perú también presentó una iniciativa que busca beneficiar a quienes ya no son afiliados activos a las AFP, con la devolución del 100% de sus aportes.

“Ya tenemos los proyectos y hoy podríamos aprobarlo”, señaló Omonte, y agregó que también se sumarían a la discusión en el Pleno otros proyectos como “la propuesta para prohibir la especulación de precios y acaparamiento de alimentos. También está la propuesta sobre el no cobro de intereses de parte de las entidades bancarias”, acotó.

Opinión

Para el profesor asociado de ESAN, Jorge Guillén, una medida como la de retirar parte del fondo de la AFP significaría “desnaturalizar el sistema previsional” y afectaría en el largo plazo a los ahorristas.

En esa línea, también indicó que disponer de una parte de la CTS no es una medida de gran impacto y recomendó - de aprobarse - no realizar los retiros. En cambio, señaló que el Gobierno debe orientar sus esfuerzos por aquella población independiente e informal (4 de cada 5 peruanos) que no está afiliado a una AFP y tampoco posee cuenta de CTS.