Pensión Universal y bono para todos

Si Pensión 65 se hubiera convertido en una pensión universal para todos los peruanos, estaríamos mucho mejor, no solo por la pensión, sino porque sería un arma importante en la lucha contra el coronavirus.

Veamos. Actualmente hay 610,000 peruanos y peruanas mayores de 65 años, en las zonas de pobreza extrema, que están cobrando 250 soles cada dos meses. La mayoría recibe este dinero en una cuenta del Banco de la Nación. O sea, no se tienen que desplazar para hacer el cobro.

Eso equivale a S/ 915 millones anuales, el 0.11% del PBI. Dice el FMI en un informe del 2019 sobre las pensiones, que si extendemos P65 a todos los peruanos, el costo adicional sería 0.2% del PBI. En total, entonces, con 0.3% del PBI todos tendrían pensión para la vejez.

Una de las ventajas es que todos los mayores de 65 años no tendrían por qué hacer colas en los bancos para cobrar su bono.

El tema de fondo es avanzar en democracia y ciudadanía. Todos los peruanos, hayan contribuido o no durante su vida a algún sistema de pensiones (público o privado), tienen derecho a una vejez digna. Así lo entienden Argentina Bolivia, Chile, El Salvador, México, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Paraguay, que tienen pensión universal (llamada también pensión no contributiva). ¿Por qué no el Perú?

Esa pregunta es aún más pertinente cuando sabemos que en el 2017, bajo PPK, se formó una Comisión de Protección Social (CPS), integrada por reconocidos profesionales con Resolución Ministerial del MEF (RM 017-2017-EF/10) para estudiar y proponer alternativas a los sistemas de pensiones, la reforma de la salud y temas de empleo.

La CPS planteó una pensión mínima universal con cuentas individuales, el fomento al ahorro voluntario a partir del consumo, con el IGV que pagamos como fuente de financiamiento (algo parecido planteó el Banco Mundial... en el 2004). Además, una sola entidad centralizadora haría el trabajo administrativo para así bajar las comisiones, de 0.94% que cobran ahora a solo 0.6%. El costo total de este nuevo sistema sería de 0.7% del PBI hasta el 2062.

¿Quién se opuso? Pues los que hoy cobran las comisiones porque ahora las cobrarían la entidad centralizadora. Y, también, quienes solo se preocupan del “costo fiscal”, o sea, a la mayoría de “técnicos” del MEF. Paradoja: la CPS nombrada por el gobierno propone una reforma integral en setiembre del 2017 (1) que incluye la pensión universal. Dos años después, lo mismo hace el FMI. Pero no sale nada. Si eso no es “lobby”, entonces, ¿qué es?

Volvamos al coronavirus: todos, incluidos los trabajadores independientes, así como los venezolanos, deben recibir el bono de 380 soles. Y muchos no lo están recibiendo, lo que puede golpear a la cuarentena (¿y si se prolonga?). Si la única manera es dándoles el bono a todos los que tienen DNI, hay que hacerlo porque la emergencia de la pandemia lo justifica. Puede ser que haya gente a quienes no debiera llegarle la plata, pero eso es secundario en esta emergencia.

Ya sabemos que los recursos económicos existen. Todo el gobierno, pero sobre todo el MEF –que maneja los ahorros– tiene la obligación de que lleguemos a buen puerto. Ya habrá tiempo para ocuparnos de la pensión universal, de las AFP y de la ONP.