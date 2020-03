FMI y Banco Mundial exigen suspender pagos de deudas de países pobres y en desarrollo

Mediante un comunicado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), pidieron a los prestamistas bilaterales, suspender el pago de deuda de países en desarrollo, de los más pobres y de aquellos que podrían enfrentar consecuencias severas del coronavirus.

“Es probable que el brote de coronavirus tenga graves consecuencias económicas y sociales para los países de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), donde viven una cuarta parte de la población mundial y dos tercios de la población mundial que viven en la pobreza extrema”, indicaron.

Según los organismos, esto ayudará con las necesidades de liquidez inmediata de los países de la AIF para abordar los desafíos planteados por el brote de coronavirus y dará tiempo para una evaluación del impacto de la crisis y las necesidades financieras de cada país.

