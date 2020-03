Fondos de pensiones caen en 30 mil millones de soles

La crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus en su cepa Covid-19 arrastra a la baja a los mercados bursátiles mundiales. Y el efecto de la caída es atroz, vertiginoso, para la rentabilidad del dinero que se destinan a las pensiones de los peruanos.

Siete millones de trabajadores peruanos tienen sus fondos de jubilación en cuatro administradoras de fondos de pensiones: AFP Integra, del grupo Sura; AFP Prima, del Grupo Crédito; AFP Profuturo, del Grupo Scotiabank; y AFP Hábitat, del grupo económico chileno Inversiones la Construcción.

El dinero de los afiliados se encuentran en cuatro tipos de fondos que va desde el fondo 0 (donde están las personas cercanas a jubilarse, que se considera un fondo seguro), hasta el fondo 3, que en tiempos de normalidad genera mayor rentabilidad, pero con mayor riesgo.

Los trabajadores aportan cada mes el 10% de su remuneración para su fondo previsional privado y le paga además una comisión a la AFP por la administración de su dinero. El objetivo de esa labor es que se logre un resultado positivo.

Sin embargo, debido a la pandemia que propició la caída abrupta de los mercados bursátiles y de diversos sectores de la economía, el fondo administrado por las cuatro AFP el 17 de febrero de este año era S/ 223.000 millones y con cifras recopiladas de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), el excongresista Jaime Delgado alertó que al 16 de marzo el total del fondo bajó abruptamente a S/ 193 mil millones; es decir, una cuantioso descenso acumula do de S/ 30.000 millones para todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones.

¿Que significa esto? En sencillo, que el dinero de los trabajadores se esfumó. Y las caídas podrían ser mayores porque la crisis recién empieza, señala Delgado Zegarra. “Todos queremos que las pérdidas se reviertan, pero estamos ante una de las crisis más profundas que golpea todas las economías”, sostuvo.

Paños fríos

Frente a la caída de los fondos de las AFP, la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, transmitió un mensaje de tranquilidad a los afiliados y aseguró que dichos fondos recuperarán su rentabilidad como ocurrió antes, en otras crisis.

Lo dijo como parte de la conferencia de prensa dada al mediodía de ayer por el presidente Martín Vizcarra, quien actualizó a 416 la cifra de infectados de coronavirus, de los cuales 23 están hospitalizados y 9 son apoyados con ventilación mecánica. Allí mismo anunció también el lamentable deceso de siete personas por Covid-19.

El jefe del Estado indicó que el Ejecutivo analiza las medidas para reactivar la economía una vez la epidemia termine.

En su momento, la titular del MEF, micrófono en mano, recomendó a los afiliados a no tomar decisiones apresuradas. “Lo que vemos es que estas caídas que se están experimentando se van a revertir. Si las personas en este momento se cambian (de fondo), la pérdida va a ser real. Nuestra recomendación es que no haya cambios de fondos. Es un mal momento para tomar ese tipo de decisiones”, dijo Alva.

En la misma línea de lo señalado por la ministra Alva, Elio Sánchez, superintendente adjunto de AFP, de la SBS, sostuvo que estamos en una situación de global de crisis que afecta a todos los sistemas.

“El sistema privado de pensiones se recuperó de las crisis”, indicó al señalar como ejemplo lo ocurrido en el 2008, donde los mercados financieros colapsaron por los créditos hipotecarios subprime en Estados Unidos, que afectó también la rentabilidad de los fondos de pensiones de los peruanos.

Esa vez el Sistema Privado de Pensiones (SPP) tenía tres tipos de fondos y en aquella época, dijo Sánchez, los fondos donde están las personas más próximas a jubilarse se recuperaron rápidamente. En la actualidad se cuenta con un fondo cero, para esas mismas personas “Ese fondo se mantiene en su valor”, indicó.

Sánchez consideró importante tener en cuenta que la rentabilidad de los fondos de pensiones se ven en el largo plazo. Como ejemplo dijo que la rentabilidad desde 1993 a la fecha es de más de 10% en promedio.

Por ello, insistió que se debe mantener la calma para no tomar decisiones apresuradas. “El mercado se recuperará”, insistió.

Sánchez evitó cuantificar el valor de la caída. Respecto a los S/ 30.000 millones en pérdida de valor de los fondos previsionales en tan poco tiempo, dijo: “La reducción del valor no se mide restando dos puntos en el tiempo, no sería lo correcto, porque hay aportes y retiros de personas por efecto del 95,5% (régimen de jubilación anticipada, REJA) y de la jubilación. Hay disminución en el valor de cuotas, pero la diferencia de valor no sería lo más adecuado”.

Jaime Delgado respondió que lo dicho por la ministra Alva siempre va en línea con lo que señala la SBS y las propias AFP.

“Lo concreto es que a la fecha hay personas que perdieron 20 mil, 30 mil o 40 mil soles. Un joven de 20 o de 30 años tiene 30 años más para cotizar, pero en esta coyuntura los fondos pueden caer en 20%, 30% o 40%, y una persona con 50 años no lo va a recuperar nunca”, advirtió.

Germán Alarco, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, dijo que la Bolsa de Valores, hasta el 23 de setiembre, cayó en 26,4% y que estimó que el descenso del valor de los fondos de pensiones sí podría ubicarse en S/ 30.000 millones.

Anotó que el fondo cero (el de las personas por jubilarse) sí registra pérdidas de entre 2% y 3% por la coyuntura del derrumbe de los mercados por coronavirus.

Sin embargo, señaló que en estos momentos no vale la pena cambiarse de fondo porque, si bien es cierto que en otras crisis la recuperación no fue del 100%, pero sí con un significativo 80%, si se cambia de fondo es posible que la pérdida de su fondo previsional no lo recupere.

Preguntado sobre qué hacer con el SPP, dijo que se debe esperar y cuando pase el temporal anómalo por coronavirus, dentro de dos o tres meses, se debe pensar seriamente en reformar el SPP. Si la crisis se prolonga mucho más y si las bolsas de valores continúan en descenso por semanas y semanas, habría que reflexionar más en qué hacer.

Propuestas

La situación actual, debido al coronavirus, no hizo más que desnudar los problemas estructurales del SPP.

El economista Armando Mendoza dijo: "Los problemas que ya eran bien conocidos y que se han discutido muchas veces son: comisiones que cobran las AFP que están entre las más altas de la región, que además no están vinculadas a los resultados para los afiliados. “Las AFP siempre ganan, así el fondo pierda”, dijo, al añadir que falta un mayor nivel de flexibilidad para que el aportante pueda cambiar de fondo con celeridad en el momento oportuno.

Mendoza consideró importante flexibilizar el acceso al fondo 0 desde los 45-50 años, además de revisar las comisiones que cobran las AFP y atarlos al rendimiento de los mismos. “Si no hay rentabilidad, no cobran”.

Del mismo modo, consideró necesario ampliar la competencia. En Chile y en otras partes se ha planteado una AFP estatal como opción alternativa.

“También debe abrirse la cancha y permitir que los bancos y las cajas de crédito puedan competir con cuentas de ahorro especial, garantizadas por el Estado. Además, liberar la opción para que la gente pueda volver a la ONP incluso sin cumplir con los 20 años de aportes”, señaló.

La clave

Inacción. “En febrero, si alguien pasó del fondo 1 al 2 y si a fines de febrero vio llegar la crisis, el afiliado no pudo refugiarse y pasar al fondo cero. El afiliado ve que su fondo se derrumba y por presión de las AFP ante la SBS, no se puede hacer el cambio. Estamos atrapados en el fondo”, dijo Jaime Delgado Zegarra.

Reacciones

María Antonieta Alva - Ministra de Economía

“Una vez que pase la crisis, que son temporales, la rentabilidad se recupera. El gran mensaje es tener calma, porque estos fondos van a recuperar su rentabilidad”.

Germán Alarco - Profesor U. del Pacífico

“En esta circunstancia hay que minimizar las pérdidas. No conviene pasar de un fondo de mayor riesgo a otro menor porque lo que ganarás en el momento de la recuperación será poco”.

Armando Mendoza - Economista (PUCP)

“Más allá del pánico coyuntural, es necesario ir a una reforma integral del Sistema Privado de Pensiones (SPP) si no queremos terminar con los problemas que tiene Chile”.