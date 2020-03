Ministra Alva: “Apelo a la solidaridad de los bancos”

La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, invocó a las entidades bancarias del país a “mojarse” y apoyar a sus clientes en este tiempo de paralización del mercado laboral, tras dictaminarse el estado de emergencia por la propagación del coronavirus (COVID-19).

En entrevista con Panorama, manifestó que algunas de estas entidades están en mejores condiciones económicas que otras, por lo que deben solidarizarse con la población.

Esto tras registrarse numerosas quejas en las redes sociales por la negativa de algunos centros financieros a la reprogramación de deudas de algunos de sus clientes. “Algunos bancos tienen mejores condiciones que otros. Debemos poner el hombro todos, mojarnos todos", señaló.

En ese sentido, la ministra Alva enfatizó en que la solidaridad “es la única forma de salir adelante” como sociedad.

Por otro lado, la titular del MEF se refirió al descontento de un sector de la población por la reducción de los fondos de pensiones de las AFP.

Al respecto, pidió a los afiliados a no tomar una decisión apresurada y mantener sus fondos. “Las AFP son inversiones de largo plazo. (...) Espero que no se tomen decisiones apresuradas o que no hagan cambio de fondos”, señaló.

