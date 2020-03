Hace una semana, en mi columna anterior, ya se sentía la crisis en España y veíamos a Italia colapsar. Cuando pensábamos que no podía ser peor, hace dos días, los italianos hicieron historia: 627 fallecidos con coronavirus en 24 horas. Por ese entonces, yo ya escribía y planteaba aplicar fórmulas económicas y políticas para el control de precios y para frenar la especulación aquí.

Recordemos que antes del cierre de fronteras en nuestro país, las aerolíneas cobraban mil dólares por un pasaje que costaba 200. Después de cobros avarientos, estas empresas ofrecieron un par de vuelos humanitarios para intentar resarcir su consciencia. Está claro que muchas empresas no quieren perder en medio de este Estado de Emergencia, pero lo cierto es que no han querido perder nunca. Bancos que promocionan dar prórrogas y refinanciamiento de deudas, cuando es algo que en realidad siempre han ofrecido… con los jugosos intereses de toda la vida. La lógica es: Todos dejan de ganar dinero porque la economía se paraliza pero tú igual me pagas. Lo mismo con las AFP.

La intervención del Estado en este momento es crucial, en particular, en el plano económico. Ya se anunció una primera lista de productos básicos con penalización de especulación de precios pero hay que estar atentos a más. No se deberían seguir produciendo bienes innecesarios, por ejemplo. El Estado le da aval a empresas que producen alimentos pero no tiene sentido si hablamos de producción de golosinas o gaseosas (no son bienes indispensables), e incluso aquellas empresas que elaboren más de un producto, deberían limitar su producción solo a bienes de primera necesidad. ¿Es este un deseo malévolo porque las empresas quiebren? En absoluto. Es un afán desesperado por salvaguardar la mayor cantidad de vidas posibles, en especial, la de sus trabajadores.

Lamentablemente, nuestra Constitución plantea el rol subsidiario del Estado, lo que siempre ha impedido que se tomen cartas en estos asuntos. En una crisis sanitaria, necesitamos gestión pública en el sector farmacéutico, por ejemplo. Que Sedapal –y todas las empresas involucradas en el suministro de agua– no cancele el servicio de gente que pueda estar con fecha de corte. Y para aquellos sin servicio, reponérselo hasta el fin de la emergencia. Estamos hablando de salvar vidas y, por primera vez, los limeños de clase privilegiada deberán entender el verdadero significado de “agua sí, oro no”. Vida antes que el enriquecimiento de unos pocos.