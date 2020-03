Ante la preocupación de más de 8 millones de peruanos que tiene deudas en el sistema financiero, el Gobierno estaría por emitir en las próximas horas un decreto que permita la reprogramación de deudas sin el cobro de los intereses.

Así lo adelantó ayer la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, en una entrevista a un medio local.

“La reprogramación estará libre de intereses. Eso debe salir, espero pronto. Ha sido conversado en el gabinete y es prioridad para el presidente todo el apoyo y respaldo que se pueda dar a las familias. Se está viendo la viabilidad (de la propuesta) y en conversación con cada uno de los sectores”, dijo.

Lo anterior -como lo ha reportado este diario- ha sido un pedido constante de la ciudadanía, afectada -en la mayoría de casos- por la menor actividad económica (no abrir sus comercios, por ejemplo) por las medidas del Gobierno para controlar la propagación del Covid-19 en el país.

Según dio a conocer la Asociación de Bancos (Asbanc), desde que se inició la cuarentena, cerca de 50 mil clientes bancarios solicitaron la reprogramación del pago de sus cuotas, las cuales están valorizadas en S/ 12 mil millones.

Se espera que en el transcurso de los días más personas soliciten esta opción, no obstante, algunos de ellos han expresado que no tienen respuesta por ninguno de los canales no presenciales de las entidades.

Cabe indicar que de los más de 8 millones de peruanos con deuda en una entidad financiera, cerca del 44% de ellos tiene compromisos de pago con más de una entidad, según el último reporte de la central de riesgos Sentinel.

Asimismo, según data de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a enero de este año, el 38% de los créditos otorgados en el sistema financiero son hipotecarios (para vivienda) y de consumo (tarjetas de crédito).

Algunas iniciativas

Se debe destacar que, a la fecha, algunas entidades bancarias se adelantaron al posible anuncio del Gobierno y han informado a sus clientes que condonarán los intereses por la reprogramación de las deudas, en algunos casos.

Por ejemplo, Banco Ripley anunció que decidió postergar y fraccionar las deudas de sus clientes de tarjetas de crédito y súper efectivo en seis cuotas sin intereses.

“Si un cliente tiene en su estado de cuenta de tarjeta de crédito o de súper efectivo un pago mínimo de S/ 300 dentro de las fechas de vencimiento mencionadas (15 y 30 de marzo), este pago se difiere al mes de mayo”, señalaron.

En tanto, Interbank dijo en un comunicado a La República que “en el caso de tarjetas de crédito, ofrecemos fraccionar el pago mínimo de este mes en 12 cuotas sin intereses, la cuase empezará a pagar a partir del próximo estado de cuenta”.

BanBif y Dinners Club también siguieron la misma línea. Mientras que el Banco de Crédito del Perú (BCP), Scotiabank, Pichincha, BBVA y otras entidades, han ofrecido brindar la reprogramación a clientes naturales, pero no se han pronunciado sobre el pago de intereses.

En tanto, otras entidades como el Banco Falabella solo informaron a sus usuarios de la tarjeta CMR que las “consultas sobre sus pagos se realizarán a través de su web o call center”.

Propuestas legislativas

Desde el Congreso, las bancadas de Podemos Perú y Alianza para el Progreso presentaron también sus iniciativas: la primera propone la amnistía bancaria (con inaplicación de los intereses por seis meses) y tributaria en tanto dure la emergencia nacional.

El segundo proyecto de ley plantea autorizar a la SBS la postergación de los cronogramas de pagos hasta por 60 días para aquellas deudas que se venzan durante la cuarentena.

“La SBS podría establecer criterios para reducir la tasa de interés para casos sociales extraordinarios”, señalan.

Operaciones con dinero electrónico

- La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) emitió el sábado una norma que permite ampliar el límite de operaciones a través de cuentas de dinero electrónico, de S/ 1 mil a S/ 3 mil.

- “Considerando la situación de emergencia sanitaria que viene atravesando el país, resulta necesario establecer medidas que ayuden a la realización de las transacciones que deben efectuar las personas, y por ello se ha considerado conveniente modificar los límites aplicables a las cuentas de dinero electrónico”, explicó en un comunicado.

- En tanto, las transacciones acumuladas de un solo usuario no pueden pasar de los S/ 15 mil.