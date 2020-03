Coronavirus en Perú: ¿Se postergará el pago de recibos de telefonía móvil e internet?

La declaratoria de emergencia que decretó el Ejecutivo en donde establece el aislamiento social obligatorio durante 15 días para evitar la propagación del coronavirus en el país, afecta a las micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) y a los trabajadores independientes, ya que sus ingresos dependen del día a día.

Debido a ello, muchos ciudadanos tendrán dificultades para realizar el pago de sus recibos de agua, luz y telecomunicaciones. Con respecto al servicio de agua potable, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez confirmó hace unos días que el pago correspondiente al mes de marzo se postergará y prorrateará en 12 meses, lo cual ha sido un alivio para muchos, mientras que en el servicio de energía el presidente Martín Vizcarra dijo que se encuentran conversando con las empresas para que suceda lo mismo.

Sin embargo, el pago de telefonía e internet también es una preocupación por los ciudadanos, ya que el trabajo remoto que se está aplicando producto de la cuarenta de 15 días podría generar un mayor consumo y por ende suban los recibos de este mes.

La primera medida que tomó el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) es que las operadoras suspendan los servicios por falta de pago durante el estado de emergencia.

No obstante, el ministro de Transporte y Comunicaciones, Carlos Lozada anunció que se encuentra en conversaciones con las cuatro operadoras del mercado para que no se cobre el recibo de este mes y se prorratee en los siguientes meses.

En esa misma línea, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), Crisólogo Cáceres sostuvo que esta iniciativa “es posible y necesaria”, y si en caso las empresas operadoras no lo hacen, el Ejecutivo debería de tomar medidas más severas.

“No podemos quedar supeditadas a lo que las empresas quieran”, argumentó Cáceres.

Para Rafael Muente, presidente del Osiptel la iniciativa es razonable debido a la situación actual que está atravesando el país y porque las empresas “están en mejor capacidad de manejar económicamente (esta crisis) en comparación a las personas”.

“Tendríamos que ver el dispositivo respectivo, pero nos parece razonable una decisión de este tipo”, explicó Muente a un medio local.

En desacuerdo

Distinta perspectiva tiene el presidente del Comité de telecomunicaciones de AFIN, Juan Rivadeneyra, quien sostiene que de concretarse esta disposición podría afectar a las empresas, ya que dichos ingresos condiciona el pago a los proveedores y a las miles de personas que trabajan en ellas.

"Es muy importante que no se rompa la cadena de pagos, no nos olvidemos que las empresas trabajan con empleados y proveedores, hay miles de peruanos cuyos ingresos dependen también de los ingresos de las empresas. Si bien el Osiptel ha declarado que no se puede cortar el servicio por falta de pago, eso no significa que la gente no sea responsable y no pague lo que corresponde”, aseveró Rivadeneyra.

Finalmente, Cáceres exhortó al Ejecutivo a tomar las medidas necesarias en beneficio de los ciudadanos ante esta declaratoria de emergencia que está afectando el bolsillo de los peruanos.