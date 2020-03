Frente al aislamiento social y lo que significa en términos económicos, diferentes usuarios en redes sociales han expresado su preocupación sobre sus deudas en las diferentes entidades financieras.

- “Por favor necesito que me ayuden con la reprogramación de mi deuda. Gracias”.

- “El Perú está detenido 15 días... muchas personas no generarán ingresos y ¿ustedes siguen cobrando las cuotas? No se pide que regalen el dinero, se les pide que no cobren este mes las deudas..las reprogramen”.

Son algunas de los comentarios que se repiten en las diferentes redes sociales de los bancos así como Cajas Municipales. Efectivamente, la preocupación aumenta en tanto se acercan los días de pago.

No obstante, al cierre de este miércoles, muchas entidades bancarias habían informado a sus clientes de las medidas aprobadas. La principal: la reprogramación de deudas para quienes hayan estado al día en sus pagos. Otras tres entidades anunciaron que no cobrarán penalidad ni multa por el pago tardío.

Una recomendación general, también, es “si tienes una cuota con vencimiento en marzo y puedes pagarla, procede con el pago. Tienes a tu disposición nuestros canales digitales (Banca por Internet y Banca Móvil) y toda nuestra red de agencias y agentes a nivel nacional”.

Por entidades

BCP

Postergó el cronograma de pagos para todos sus clientes (naturales o empresas) que estén al día en sus pagos, sea de tarjeta de crédito o préstamo hasta por 30 o 90 días, dependiendo del análisis en cada caso.

Asimismo, recordó que los giros nacionales, a través de todas las plataformas, se pueden realizar de forma gratuita. Asimismo, señalaron que para los que mantenían deudas, deberán llamar a sus agencias para que se den las mejores alternativas. O llámanos al 311-9898 a partir del 17 de marzo. Además, amplió el límite de nuestro Adelanto de Sueldo, a fin de poder proporcionar mayor liquidez para los clientes que lo necesiten y cuenten con una cuenta pago de haberes.

Interbank

Ofreció a sus clientes que demoren con la fecha de pago a exonerarlos de la comisión por pago tardío. Asimismo, para quienes hayan estado al día con sus préstamos y tarjetas de crédito hasta el 28 de febrero, pero que tienen dificultades para afrontar los pagos, se habilitó la opción de postergar sus pagos de 30 a 90 días, dependiendo de tu situación. “Si necesitas acceder a esta alternativa, contáctanos a través de nuestra Banca Telefónica (311- 9000 en Lima y 0801- 00802 en provincias). A partir del miércoles 18 de marzo también podrás ingresar a interbank.pe/teayudamos para solicitar la reprogramación de tus vencimientos de forma rápida y simple”, informaron.

“En el caso de tarjetas de crédito, ofrecemos fraccionar el pago mínimo de este mes en 12 cuotas sin intereses, la cual se empezará a pagar a partir del próximo estado de cuenta”, dijeron en un comunicado a La República.

A los clientes de créditos personales, vehiculares e hipotecarios se ofreció una reprogramación de sus cuotas. “Se correrá un mes la cuota de marzo manteniendo el monto y la tasa mensual de manera que no se afecten las siguientes cuotas”. Para acceder a este beneficio deben estar al día en sus pagos al 28 de febrero del 2020 y no tener un refinanciamiento previo ni una mala calificación en el sistema financiero.

BBVA

En línea con otras entidades, ofrecieron a todos sus clientes la posibilidad de elegir la postergación de sus pagos entre 30 o 90 días. Asimismo, informaron la creación de un crédito especial por 2.500 millones de soles para ayudar a las mypes. Finalmente, eliminó la comisión interplaza para transferencias a través de sus canales digitales.

Señalaron que los analistas evaluarán cada caso a través de sus canales de atención telefónica o sus redes sociales con la finalidad de darles otras alternativas.

Scotiabank:

“El pasado viernes 13 de marzo anunciamos la reprogramación de deudas para empresas y pymes que se hayan visto afectada su actividad empresarial. Hoy, además, hemos anunciado la extensión de este beneficio para personas naturales y serán de hasta 60 días para pagos de tarjetas de crédito, 90 días para préstamos personales y 120 días para créditos hipotecarios”, se pronunció el banco a través de un cuestionario que este diario le envió.

Señalaron que incluso los clientes morosos podrán reprogramar su deuda. “Los beneficios que hemos anunciado son para todos nuestros clientes, empresas y pyme que se han visto afectados por los efectos del COVID19. Invitamos a cualquier cliente que tenga alguna duda sobre su situación a contactarnos a través de nuestros canales virtuales, evitando en la medida de lo posible acudir a nuestra red de agencias”, agregaron.

Pichincha:

“Si tienes dificultades para pagar y te encuentras al día hasta el 11 de marzo, podremos reprogramar tus cuotas a 30, 60 o 90 días. Según sea tu elección, para ello comunícate con nuestra Banca Telefónica para realizar la gestión correspondiente (Lima, 01 612-2222; y Regiones, 0801-00222). En caso necesites alguna atención especial por la situación qué atraviesas, contáctanos a nuestra Banca Telefónica a fin de poder brindarte la mejor solución”, informó el banco a través de un comunicado.

Cajas Municipales

Por su parte, las Cajas Municipales señalaron que también otorgarán facilidades a sus clientes, reprogramando sus deudas. En tanto, evalúan también dar mejores beneficios a sus clientes mypes, considerando que son los más afectados ante las nuevas medidas del Gobierno.