Los estragos del coronavirus trascienden al ámbito económico y social, dado que ante la emergencia sanitaria, miles de personas optaron por abastecerse de alimentos y utensilios de primera necesidad sin considerar las secuelas en sus bolsillos.

Aunque también están aquellos que vieron en el temor colectivo ante el COVID-19 una oportunidad para obtener ingresos aprovechándose de la demanda.

Tal es el caso de Matt y Noah Colvin, un par de hermanos que confesó en un reportaje de The New York Times las razones por las que adquirieron aproximadamente 17.000 envases de alcohol en gel y líquido no bien se confirmó el primer infectado con coronavirus en Estados Unidos.

Ambos lograron vender un total de 300 empaques entre US$8 y US470 cada uno, hasta que las tiendas digitales los suspendieron por vender con un precio excesivo.

En cuanto a las grandes firmas en línea, Amazon decidió eliminar casi un millón de artículos por especulación comercial, detalla BBC.

“Estamos decepcionados de que personas sin escrúpulos estén intentando aumentar de forma artificial el precio de artículos fundamentales para atender la actual crisis de salud que tenemos en el planeta”detalló la compañía de Jeff Bezos.

Asimismo, eBay advirtió a sus usuarios que iba a bloquear la venta de pañuelos, alcohol en gel y mascarillas.

“Estos productos serán retirados debido a que hemos notado un aumento injustificado en los precios que podrían estar violando las leyes comerciales de EE.UU.”, aseveró la marca contra la especulación.

Además, eBay apuntó a remover bienes que utlicen las palabras ‘’coronavirus’’, ‘’COVID-19’’ o ‘’2019nCov’’ y solo los libros que mencionen estas palabras podrán circular.

Finalmente, Facebook prohibirá los anuncios ‘’relacionados con la venta de mascarillas y otros relacionados con la pandemia’’.