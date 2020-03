Machu Picchu cerró hoy el ingreso a un aproximado de 2.500 visitantes por efecto de coronavirus

- ¿Estás en cuarententa también?

- En cuarentena también, Rumi. Se cerró el ingreso a Machu Picchu, no hay ingreso de ningún visitante y estamos haciendo las coordinaciones con nuestro personal para quedarnos con el mínimo necesario por términos de seguridad del sitio y de mantenimiento que es vital en Machu Picchu. También para que todos se pongan en cuarentena y vayan a sus casas.

- ¿Cuáles son las medidas tomadas como administrador del sitio?

- Las medidas las tomamos anoche tan pronto ocurrió el anuncio del presidente, se hicieron las coordinaciones con los trenes, los buses. Los trenes solo van a evacuar pasajeros y el servicio de buses suspendió toda operación de traslado de pasajeros para el día de hoy.

- ¿Cuántas personas estuvieron en el parque arqueológico ayer y cuántas se estimaban que llegaban hoy?

- Ayer tuvimos 2.630 visitantes y el día de hoy esperábamos alrededor de 2.500 visitantes porque el descenso ha sido muy gradual. En esta época promediamos unos 3.000 personas por día y debido a los sucesos de Santa Teresa ya hemos tenido una baja de visitantes de 300 a 400 personas por día en los primeros días del suceso que fue el 23 de enero. Luego se restableció mediante un puente a partir del 5 de marzo el acceso por Santa Teresa, que es el más económico, y empezó a fluir poco a poco hasta los 400 pasajeros y todo eso se cortó hoy. Calculo que hoy debíamos esperar 2.500 personas que ya no ingresan al parque a pesar de que estaban aquí ad portas, pero las restricciones son absolutas para todos y el orden de inamovilidad lo tenemos que cumplir y tenemos que dar ejemplo desde el Estado peruano. Quienes trabajamos en el Estado peruano tenemos que involucrarnos con el ejemplo del tema de cuarentena.

Miguel Zamora responde en vivo para RTV Economía conducido por Rumi Cevallos. Foto: Captura.

- Y tú particularmente desde cuándo no estás bajando a ver a tu familia en el Cusco, Miguel.

- Yo ya tenía 15 días aquí, debía estar saliendo el martes, y tengo que estar 15 días más así es que estaré algo de 32 días seguidos trabajando en Machu Picchu.

- ¿Cuál es el impacto económico?

- El impacto económico que genera esto en la población es grande. La población de Machu Picchu pueblo vive un 100% de la actividad turística, son pobladores que van a ser sumamente afectados y obviamente la población del Cusco. Hay otros destinos turísticos en el país que tienen distribuidos sus ingresos en otras economías y el Cusco en gran parte de sus ingresos es por turismo. Sí va haber una afectación muy fuerte en hoteles, en restaurantes, servicios para el turista, y en todo sitio. Es muy complicada la situación. Canatur estimaba que esto iba a afectar el turismo nacional por lo menos en US$ 100 millones. Ya habíamos afectado con el cierre de los chinos en US$ 30 millones y tenemos una afectación de US$ 70 millones más.

- ¿Qué les dirías a los turistas, a quienes quieren conocer Machu Picchu y no pueden hacerlo?

- Tengamos paciencia. Es una emergencia mundial, no es una emergencia solo nacional, y tenemos que ser conscientes con el tema de no movernos, no trasladarnos y ser responsables en el cumplimiento de estas normas. Depende de nosotros el futuro de la humanidad. Si nosotros no tomamos cartas en el asunto vamos a demorar más en salir de este tema, pero si nos comprometemos en salir hoy, tengo la seguridad que en dos meses los vuelos y la movilidad a nivel mundial se va a restablecer.