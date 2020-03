Todos los camiones tanque y cisternas que transportan y distribuyen gas licuado de petróleo (GLP) a nivel nacional deberán reinscribirse en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin, de acuerdo a los requisitos publicados por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El objetivo de la medida es reducir las situaciones de riesgo en el transporte y distribución de GLP a nivel nacional, ya que este registro es obligatorio para que los camiones tanque y cisternas puedan transportar y distribuir gas GLP.

El proceso de reinscripción iniciará el 1 de julio de 2020 y se realizará mediante un cronograma, según placa de rodaje.

Revalidación de registros

También se publicó el procedimiento para la revalidación del Registro de Hidrocarburos de aproximadamente 30.000 agentes del mercado del GLP como refinerías, plantas, consumidores directos, gasocentros, medios de transporte y locales de venta, entre otros.

Para la revalidación, Osinergmin realizará supervisiones in situ para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad. A los agentes que no cumplan con las condiciones de seguridad se les suspenderá el registro y no podrán operar hasta que Osinergmin verifique la subsanación de las deficiencias. De no hacerlo, su registro será cancelado.

Los datos

Nuevos requisitos. Se pedirá certificados de operatividad, hermeticidad y de inspección técnica vehicular.

Modificación. Dichos cambios se dan en cumplimiento con lo establecido en el Decreto Supremo N° 023-2020-PCM.