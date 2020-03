Osinergmin: Transportes de GLP deberán reinscribirse en el Registro de Hidrocarburos

Todos los camiones tanque y cisternas que transportan y distribuyen gas licuado de petróleo (GLP) a nivel nacional deberán reinscribirse en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin de acuerdo a los requisitos publicados este miércoles por el organismo regulador en el diario El Peruano, en cumplimiento con lo establecido en el Decreto Supremo N° 023-2020-PCM. El objetivo es reducir situaciones de riesgo en el transporte y distribución del GLP a nivel nacional.

Como se recuerda, el Registro de Hidrocarburos es un requisito obligatorio emitido por Osinergmin para que los camiones tanque y cisternas puedan transportar y distribuir gas GLP.

PUEDES VER: La Fed inyectó 175 mil millones de dólares al mercado ante la pandemia del coronavirus

Osinergmin detalló que el procedimiento publicado establece la presentación de nuevos requisitos como un certificado operatividad del tanque y accesorios del fabricante, certificados de hermeticidad, lo que garantiza su adecuado funcionamiento. También se exigirá un certificado de inspección técnica vehicular. Osinergmin intensificará inspecciones de verificación en campo.

El proceso de reinscripción iniciará a partir del 1 de julio de 2020 y se realizará mediante un cronograma, según placa de rodaje.

Treinta mil agentes de GLP deberán revalidar su Registro de Hidrocarburos

Además, Osinergmin también ha publicado el procedimiento para la revalidación del Registro de Hidrocarburos de aproximadamente treinta mil agentes del mercado del GLP como refinerías, plantas, consumidores directos, gasocentros, medios de transporte y locales de venta, entre otros.

Para la revalidación del Registro de Hidrocarburos, Osinergmin realizará supervisiones in situ para verificar el cumplimiento de un listado de las principales medidas de seguridad que deben cumplir.

Aquellos agentes que no cumplan con las condiciones de seguridad de alta criticidad establecidas en la norma publicada, se les suspenderá el Registro de Hidrocarburos y no podrán operar hasta que Osinergmin verifique in situ la subsanación de las deficiencias, de no hacerlo, su Registro será cancelado.