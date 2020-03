Dólar sigue fuerte: se mantiene en S/ 3,50

La semana inició terriblemente para las bolsas y el petróleo, pero este martes se dio una leve tranquilidad para ambas. El dólar solo tuvo una leve disminución, aunque es su segundo día que se sitúa por encima de la barrera de los S/ 3,50.

Ayer, la divisa norteamericana cerró en S/3,502, luego de abrir en S/3,494, según el Banco Central de Reserva (BCRP).

La venta del dólar en el mercado paralelo fue de S/3,50 según comentaron algunos cambistas, mientras que en las casas de cambio llegó a S/3,52. En los bancos, el tipo de cambio llegó a S/ 3,555 la venta.

El alza viene ocurriendo desde finales de enero, a la par de la expansión del coronavirus. Desde hace cuatro años, el dólar no pasaba la barrera de S/ 3,50.

La leve disminución de ayer, sin embargo, no significa que la tendencia al alza vaya a cambiar. Matías Maciel, cofundador de Rextie, explica que se trata de un "rebote técnico" que usualmente ocurre "después de una caída y subida muy importantes".

"El martes fue un respiro después de la catástrofe del lunes. La tendencia que todavía se espera es que el dólar se mantenga en niveles altos, incluso que pueda subir un poco más", agregó.

Mercados crecen

El efecto rebote también sucedió en las bolsas de valores, que el lunes afrontaron una baja preocupante. Ayer cerraron a la alza, salvo en Europa.

Wall Street terminó el día cerca de un crecimiento de 5%: Dow Jones y Nasdaq cerraron con una subida de 4,9% y 5%, respectivamente. El mercado norteamericano había afrontado una caída que no tuvo desde hace 11 años, pero empieza a crecer.

En este contexto, el presidente de EEUU, Donald Trump, despotricó contra la Reserva Federal (FED), considerando que las tasas de referencia deben estar a la par con la de otros competidores.

“Nuestra patética, lenta Reserva Federal, comandada por Jay Powell, que sube tasas demasiado rápido y las baja muy tarde, debería tener nuestra tasa de referencia al nivel de nuestros competidores”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Para el mandatario estadounidense, esta entidad no debe ser un seguidor, "como ha sido", sino un líder.

Las bolsas de valores en la región también cerraron al alza: Sao Paulo creció 8,07% y la de Bueno Aires, 8,17%. En Lima aumentó 2,47%. Los mercados de Asia también terminaron el día de forma positiva.

Situación contraria sucede con Europa: abrió en positivo, pero cerró a la baja. Las bolsas de Madrid y de Milán cedieron 3,21% y 3,28%, respectivamente; mientras que París cayó 1,51% y la de Frankfurt, 1,41%.

Sin embargo, esta alza en los distintos mercados no representa una recuperación total de sus pérdidas.

Petróleo sube

Luego de que el precio del petróleo cayera 25% el lunes, el valor del barril subió hasta US$ 34,36.

La 'guerra de precios' entre Rusia y Arabia Saudita afectó el petróleo WTI. Además, la estatal árabe Saudi Aramco anunció ayer que aumentará su producción diaria en 2,5 millones de barriles, desde el 1 de abril.

Por su lado, Rusia, a través de su ministro de Energía, señaló que hay la posibilidad para negociar el petróleo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). “La puerta no está cerrada”, expresó.

Gustavo Navarro, socio director de Gas Energy, señala que la tendencia actual va a cambiar, explicando que la reducción a la demanda es "acotado" y que se va a recuperar, aunque no inmediatamente.

Por su lado, Beatriz de la Vega, socia de EY Perú, considera que el precio del barril podría disminuir a por debajo de los US$ 30, como sucedió en enero de 2016, cuando estuvo US$ 26,68, luego que llegó US$ 107,95 en junio de 2014. Sin embargo, señaló que se espera que la tendencia "no se mantenga".

Aun así, Navarro indicó que la baja en petróleo no va a incidir totalmente en el precio de los combustibles. "Va a haber una reducción, pero no al mismo nivel que el petróleo".

Explicó que este combustible se ciñe bajo el impuesto selectivo, además de que su comercialización es en soles y el petróleo en dólares, que está en alza.

“El efecto (de conversión) reduce un poco (la baja)”, añadió.