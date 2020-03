Latam anuncia flexibilidad para cambio de fecha en vuelos internacionales

Ante la mayor propagación del COVID 19 en varias partes del mundo, y tras el anuncio de cuarentena total en Italia, diversas aerolíneas han tomado diferentes decisiones para reprogramar sus vuelos y dar facilidades a sus clientes.

Este martes, Latam Airlines informó mediante un comunicado que permitirá que los pasajeros que reservaron vuelos internacionales hasta el 31 de diciembre del 2020 realicen el cambio de fecha y destino de su viaje sin pagar una tarifa adicional.

“Entendemos la preocupación que nuestros clientes podrían tener sobre realizar un viaje internacional en este momento. Es por eso que queremos brindarles la oportunidad de reservar vuelos internacionales, sabiendo que podrán cambiarlos si así lo desean”, señaló Yanina Manassa, Directora de Servicio al Cliente, LATAM Airlines Group.

¿Desde cuándo? Entre hoy y el 22 de marzo de 2020, LATAM Airlines posibilitará a sus clientes, con reservas de vuelos internacionales hasta el 31 de diciembre de 2020, que agenden sus viajes con la opción de realizar un cambio de fecha y/o destino más adelante. “Se permite un cambio por ticket, sin multa, hasta 14 días antes de la salida del vuelo de ida, sujeto a diferencias tarifarias”.

