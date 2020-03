Perú confirmó un primer caso de coronavirus este viernes. Se trataría de un joven de 25 años, trabajador de la empresa Latam, según ha confirmado la propio aerolínea en un comunicado.

Si bien, no se han tenido nuevos informes de otros casos que el Ministerio de Salud (Minsa) evalúa, hay empresas en el país que ya están adoptando medidas para resguardar no sólo su productividad, sino, también, la salud de sus empleados.

Al respecto, varios especialistas están recomendando que las empresas preparen un plan de prevención que favorezca con el desarrollo de las operaciones pero que a su vez no exponga a sus colaboradores a contraer la enfermedad. “Los empleadores deben trabajar para proteger su salud de sus empleados y deben manternerlos informados”, dijo Leydee Rosado, profesora del curso Selección y Gestión de Talento de Educación Continua USMP.

Las medidas

Una de las primeras medidas, según la docente, es que la empresa evalúe qué puestos pueden realizar su trabajo desde casa. Eso sí, se debe dar las facilidades y se debe asegurar que todas estas personas tengan todas las herramientas necesarias para realizar su trabajo a distancia, tengan acceso a los sistemas de la organización y algunos detalles más que se requieran.

Pero, ¿Qué puede suspenderse y qué debe seguir operando? “Aquí se debe evaluar varios proyectos y funciones cuya suspensión no implique efectos negativos severos. Todo lo no indispensable debe parar, en particular lo que implica desplazamientos o viajes. Y lo que no puede parar se debe realizar virtualmente”, señala.

Por su parte, el laboralista Germán Lora, indica que debe también evaluarse una medida de flexibilización en los casos donde las empresas también se vean afectadas debido a una menor productividad. “Hay empresas de comercio exterior que están sin operar porque los envíos se han reducido. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo debería pronunciarse”, señaló.

Licencia por enfermedad

Según explicó Lora, la licencia por enfermedad sí aplica para aquellos trabajadores que tengan síntomas similares al del COVID 19 o que en el futuro puedan ser sospechosos. “La enfermedad te incapacita para trabajar. Si tienes síntomas, como en cualquier otra enfermedad, debes solicitar el descanso médico en el hospital o el centro de salud”, señaló.

¿Cómo funcionará? Cabe recordar que por licencia de enfermedad, el sueldo de los primeros 20 días lo paga la empresa, mientras que a partir del día 21, es EsSalud a través de los subsidios.