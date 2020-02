Peruvian Airlines apelará multa de Indecopi por casi 4 millones de soles

La empresa Peruvian Airlines, multada con casi 4 millones de soles por el Indecopi tras cancelar sus vuelos y no dar la atención adecuada a sus pasajeros afectados, apelaría la sanción este jueves 27 de febrero, fecha en la que se vence el plazo para que pueda presentar su recurso, según fuentes de la aerolínea.

Cabe recordar que Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) exigió a Peruvian Airlines la devolución del dinero a todas los pasajeros que se vieron afectados por la cancelación de sus vuelos en octubre del 2019, tras ser embargado por el Tribunal Fiscal de Aduanas.

En detalle, el organismo sancionó a la empresa con 904,1 UIT (3 millones 887.630 soles) por haber cancelado los vuelos, no brindar medidas de protección, no poner a disposición mecanismo idóneos de atención de consultas y reclamos, y por no informar de forma apropiada y oportuna respecto al estado de sus vuelos y/o las medidas que iba a adoptar ante dicha situación.

Al respecto, Johana Gutiérrez, representante de la Comisión de Defensa del Consumidor dijo a La República que Peruvian “nunca brindó información sobre la cancelación de vuelos o número de personas afectadas”

“En base a la información que recogimos durante la investigación hemos estimado que el número de pasajeros afectados asciende a 250 mil y el plazo para que Peruvian se pronuncie o tenga la facilidad de apelar vence el 27 de febrero, si lo presenta, el caso se elevará a una instancia superior”, explicó.

Venta de Peruvian

Esta mañana, la aerolínea anunció que en los próximos días concretaría su venta con otra aerolínea extranjera, tras no llegar a un acuerdo con las empresa Global Investment Platform, su primer interesado, y quien había anunciado una inversión de más de 55 millones de dólares en la operación.