En estos días el Gobierno debería publicar el reglamento del Decreto de Urgencia 015-2020, que establece la reestructuración del Instituto del Mar Peruano (Imarpe).

Entre los cambios principales se estableció que el presidente de la institución ya no será exclusivamente un almirante retirado de la Marina, ahora será por concurso de méritos.

Al respecto, Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante (Calamasur), señaló que esta medida apunta a que el proceso sea más transparente y democrático que antes.

“Hay que rescatar que si se da la norma es porque hay un sustento jurídico y técnico, y hay que acatarla. Hay que tomar en cuenta que Imarpe es el pilar de sostenibilidad en pesquería del Perú, y como institución hay que protegerla", manifestó.

Asimismo, Patricia Majluf, vicepresidenta de Oceana en Perú, indicó que esta reestructuración estaba pendiente, ya que hace 15 años en una auditoría la FAO recomendó un cambio estructural de Imarpe.

Agregó que esta medida garantizará que los postulantes cumplan con los requerimientos técnicos que puedan llevar a un mejor manejo del Imarpe.

“Que sea almirante retirado de la Marina no es una cosa mala, pero el problema es que, en la mayor parte de casos, asume gente no capacitada o sin el conocimiento para dirigir un instituto científico”, señaló.

Por su parte, Richard Inurritegui, presidente del Comité de Pesca de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indicó que el DU tendrá que ser revisado por el nuevo Congreso y hasta se podría declarar inconstitucional.

“El Imarpe es una institución que siempre ha tenido bastante prestigio, una reestructuración no va a cambiar eso. Además, está mal planteado por decreto de urgencia (DU); no es una norma para hacer este tipo de modificaciones. Y no había apuro para hacerlo por este medio, ya que podían mandar un proyecto de ley y que se discuta”, acotó Inurritegui.

Pesca de anchoveta

Es importante resaltar que este DU se publicó 9 días después de que el Ministerio de la Producción (Produce) suspendiera definitivamente la segunda temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro, debido a que los pescadores no encontraron la biomasa de más de 8 millones de toneladas que había previsto Imarpe, y por lo que se estableció una cuota de captura de 2,78 millones de toneladas. (Ver infografía).

Además, se detectó concentración de ejemplares juveniles de hasta 97,8%, este recurso que tiene limitada su extracción.

“Una pena porque el mar peruano depende de la anchoveta para su productividad. Es un crimen que se saquen cantidades enormes sin tomarse las medidas necesarias. Lo esencial en la mejora de Imarpe es la transparencia y el mejor manejo de información”, concluyó Majluf.

Inflación de cuota de pesca

Se viene desarrollando una investigación respecto a la denuncia penal interpuesta por el procurador de Produce, Fernando Vidal Malca, por la presunta adulteración de datos con el propósito de elevar la extracción de anchoveta en la segunda temporada de pesca 2019.