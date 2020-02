Ha-Joong Chang: Creo que el modelo neoliberal en Latinoamérica vive sus últimos años

El economista surcoreano Ha-Joon Chang se refirió a la desigualdad en Latinoamérica y las protestas sociales suscitadas el año pasado en Chile y Colombia. En ese sentido, expresó que el actual modelo neoliberal en la región no reduce este problema de diferencias entre ricos y pobres, además de que posiblemente este sistema económico viva sus últimos años en este lado del continente.

“En las últimas décadas se han utilizado en el continente este tipo de políticas (neoliberales), que se basan solo en productos primarios y mantienen altos niveles de desigualdad”, señaló en entrevista con BBC.

“Desafortunadamente, América Latina ha optado por quedarse solamente con los recursos naturales y eso significa que la región no va rápido, la economía está atascada y, aunque en algunos países los gobiernos de centroizquierda han intentado apoyar a la gente, hay bastante desigualdad. (…) El sistema basado en recursos primarios tiende a concentrar la riqueza, lo que naturalmente genera descontento”, añadió.

Sostuvo que el fracaso de la élite latinoamericana se ha dado de dos formas: un rechazo a distribuir para una mayor igualdad en la sociedad, además de ser pacífica; y la falta de inversión en la innovación. “Y cuando tienes una élite que no hace nada de esto ¿para qué la necesitas?”, indicó.

Para Ha-Joong Chang, las protestas que ocurrieron en Chile y Colombia podían ser predecibles, si se analizaba la estancada desigualdad que hubo en las últimas décadas en la región, sin aumentar el crecimiento, mejorar la economía y reducir la igualdad. No obstante, la “intensidad de la protesta me sorprendió”.

“(Hubo) un alto grado de frustración. Si no se hace algo para demostrarle a la gente que se toma en serio su desigualdad, esto seguirá explotando, porque no está contenta y no ve futuro”, expresó Chang.

Además, señaló que Latinoamérica puede avanzar, pero dependerá que empiece a apostar por la innovación. “La mayoría de sus países tienen un nivel en el que ya deberían comenzar a innovar. Están en esa etapa y desafortunadamente la transición no se hizo a tiempo. Es justamente ese fracaso de construir una economía más igualitaria e innovadora lo que está en el corazón de las protestas latinoamericanas”, indicó el economista surcoreano.

El también docente de la Universidad de Cambridge señaló que el modelo neoliberal en la región sí está en sus últimos años, “aunque es difícil de hacer predicciones a largo plazo, (…) todavía hay muchos desacuerdos”. Sin embargo, consideró que existe la probabilidad, dado el descontento de los chilenos y colombianos. Añadió que la crisis social continuará durante el 2020. “Me temo que no habrá un alivio inmediato de la situación”.

Fuente: BBC