Gobierno y exportadores en alerta por coronavirus

“No existe ningún embarque detenido o retrasado, ni una cancelación de pedido con respecto a las operaciones peruanas”, declaró en reiteradas ocasiones el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, respecto a un posible efecto del coronavirus en los envíos de nuestro país a China, tras presentar los resultados que obtuvo la nación en exportaciones durante el 2019. La información que recibió fue con contacto de los concejeros peruanos con el país oriental.

El año pasado, las exportaciones totales sumaron US$ 45.978 millones, mientras que la meta del 2020 es optimista, de US$ 48 mil millones, pese a la situación en el gigante asiático, principal socio comercial del Perú por un valor de US$ 13.503 millones en el 2019, equivalente al 29% de nuestros envíos. El presidente Martín Vizcarra había destacado el crecimiento del subsector no tradicional, a US$ 13.791 millones. Sin embargo, la exportación tradicional a China representa un 96%. La pesca no tradicional tuvo a este país como uno de los principales mercados, con US$ 1.502 millones.

“Recibimos información de que no hubo ningún tipo de parálisis o desentendimiento del ingreso del mercado chino”, indicó Luis Torres, presidente ejecutivo de PromPerú. “Lo importante es la visión de largo plazo y la relación con ese mercado”, añadió.

Preocupación

Para Vásquez, se debe tener un mensaje de tranquilidad. No obstante, el empresario exportador también tiene preocupación por el panorama chino. Según el ministro, el “escenario optimista” es que entre finales de marzo e inicios de abril en China se controle la situación del coronavirus. Reconoció que, en las importaciones chinas, “hubo unos retrasos de salida, pero todavía no son significativos”.

De momento, este viernes, junto con la viceministra de Comercio Exterior, Sayuri Bayona, se reunirá con los gremios exportadores y los concejeros peruanos en China para informar sobre “el estado real de la situación de exportaciones”.

“Tenemos cierta preocupación”, expresó Juan Matías Borré, gerente comercial de sociedad exportadora T&A Córdova. “Si bien nuestro producto bandera no es la pota, que su principal mercado es China, sí la producimos en bastante volumen”, agrega.

Detalló que la exportación de este producto hidrobiológico se encuentra detenido, por no tener un excedente de materia prima y porque se levantaron algunas alertas sanitarias. “Hay que tomar precauciones del caso y no arriesgar el producto de manera innecesaria”.

Erick Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores, señala que “hay que estar alertas”. Añade que no se ha declarado una crisis sobre el tema, pero igual “hay que estar atentos y pensar en un plan B”, que sería la búsqueda de nuevos clientes y de mercados para vender. La alerta para adoptar una alternativa, explica, es principalmente para las medianas y pequeñas empresas.

“No es que los flujos se interrumpieron. En marzo y abril comienza a dinamizarse el comercio. De ahí vamos a medir cuánto se frenó y se impactaron los flujos de comercio”.

Apuntó que los productos frescos serían los principales afectados en la exportación a China. “Hay que entender que los contenedores de frío, que tienen las empresas de transporte chinas, están en la misma incertidumbre. Dependemos de estos para llegar a China”. Sobre las importaciones, señaló que afectaría a la industria farmacéutica, abastecida de un 90% de insumos chinos.

Mayor crecimiento en 2020

“Ya estamos en el 2020 y tenemos metas ambiciosas”, expresó el presidente Martín Vizcarra respecto al monto que tuvo el Perú en exportación. “Nuestro país avanza en su objetivo de posicionarse de manera estratégica en el escenario internacional”, añadió, refiriéndose a los 20 acuerdos comerciales vigentes con 54 países. Además, destacó el crecimiento de exportaciones de 7 regiones del país.

Para el mandatario, en este 2020 “volveremos a ser una de las naciones con mayor crecimiento de la región”, comparando con otros países.

Martín Vizcarra. Presidente de la República

“En un contexto marcado por la incertidumbre y tensiones en el escenario global, nuestros productos, principalmente pesqueros y de agroexportación, llegaron a 177 mercados en el mundo”.