Alfredo Thorne: “Si el sector privado no hubiera invertido tendríamos recesión”

La cifra de 2,16% de crecimiento del PBI del 2019 es preocupante, es la más baja en diez años. ¿Qué cree que ocurrió?

La pesca cayó fuertemente en 26%, aun cuando no representa gran parte del PBI. El otro componente fue la minería que viene por el problema de Las Bambas, con una serie de interrupciones en la producción, pero también por un entorno internacional muy complicado por el conflicto entre China y EEUU. Lo que sí podemos controlar es la obra pública, pero en nuestros estimados nos quitó entre medio y un punto de crecimiento.

Por el frente externo, China está en complicaciones por el coronavirus...

Es muy serio. Creo que estará concentrado en la primera mitad (del año). Los chinos esperaban que la producción se normalice desde el 10 de febrero y no ocurrió. Hasta ayer (18 de feb.) la normalización de la producción era de hasta 50%.

¿Cuál será el efecto?

Esperamos que golpee a la primera mitad del año y a la segunda mitad haya un rebote. ¿Cómo nos afecta? China nos compra el 70% del cobre y algunos productos no tradicionales. Vamos a ver una reducción de las exportaciones en la primera mitad del año. Y pongo en duda los datos que mostró la ministra (María Antonieta Alva), que dice que la economía va a crecer 4% el primer trimestre.

Y el presidente Vizcarra estima que el Perú crecerá 4% este año.

Tengo mis dudas. Nuestro estimado es de 2,8% sin efecto del coronavirus. Con coronavirus podría ser 2,5% o 2,6%.

¿Y en el frente interno?

La cosa es más complicada, porque se dieron una serie de fenómenos, uno tiene que ver con la obra pública, que no se ejecutó. Con cifras a noviembre, se ejecutó casi el 50%. La ministra, lamentablemente, hizo algo que no se debió hacer, que llamamos “chocolateo” en el MEF; es decir, empezó a asignar gastos para verse bien en la foto y llegó casi un 60%. No es dinero que les llega a las regiones, es dinero que le vuelve al MEF al final del año. Y además, hay el efecto Odebrecht. Pienso que el efecto está siendo magnificado por el gobierno cuando el problema, en mi opinión, es la tubería.

¿Hacia dónde debe apuntar la política fiscal?

Empezó a caminar bien. En enero la obra pública aumentó casi en 100%, el gasto corriente lamentablemente crece a ritmos de 16% y 17%. Hubo un magnífico aumento de salarios en los gobiernos locales, que creció en casi 89%. En nuestros estimados, la inversión pública va a llegar al 6,2% y el gasto público al 5%. Vamos a tener un pequeño impulso por el lado del gasto público. Lo preocupante es el sector privado. Al sector privado le fue muy bien y es el que al final permitió llegar a ese 2,16% del PBI el 2019.

¿Qué hubiese pasado sin ese impulso privado?

Si el sector privado se habría retraído estaríamos en recesión.

¿Ha seguido invirtiendo?

Hasta el tercer trimestre, la inversión privada aumentaba 8%, de allí para diciembre se desaceleró 2% y es esa desaceleración la que preocupa. Después, el gasto del consumo privado vino creciendo por encima del 3%, pero cuando se empieza a ver la creación de nuevos puestos de trabajo y los salarios, por ejemplo, en el sector construcción han caído, por primera vez desde el 2009. Y lo que llamamos la masa salarial, es decir el producto entre el empleo y el salario, que es lo que finalmente determina el consumo, viene desacelerándose. Entonces, si es que ese sector privado no empieza a revertir esta desaceleración sí podríamos tener un problema grave en el 2020.